Representantes del Ayuntamiento y familiares recuerdan a Tomás Caballero, cuando se cumplen 28 años de su asesinato

Responso en recuerdo de Tomás Caballero. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha recordado este miércoles, día 6, al concejal de UPN Tomás Caballero Pastor, asesinado en 1998 por la banda terrorista ETA cuando acudía a su trabajo en el Consistorio.

Un homenaje que ha tenido lugar en el cementerio municipal de San José, a la una de tarde, con presencia de integrantes de la Corporación municipal, encabezados por el alcalde, Joseba Asiron, familiares del edil asesinado así como representantes de la formación regionalista.

El acto de recuerdo a Caballero, en el vigésimo octavo aniversario, ha consistido en un responso, oficiado por el párroco de la iglesia de San Lorenzo, Javier Leoz, y en la colocación de una corona de flores con la siguiente leyenda: 'El Excmo. Ayuntamiento de Pamplona a Tomás Caballero - Iruñeko Udal Txit Gorenak Tomás Caballerori'.