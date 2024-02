Reproches entre socios de Gobierno en relación con la retirada de simbología franquista

Contigo-Zurekin no ve "honesto" que Geroa Bai se abstenga en una moción que, según ha asegurado, estaba pactada con la vicepresidenta



PAMPLONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Contigo-Zurekin para instar al Gobierno foral y a las entidades locales a que en las bases de todas las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas de su ámbito competencial se incluya una cláusula que "supedite la concesión de la pertinente ayuda o subvención al cumplimiento escrupuloso de la legislación vigente en materia de memoria histórica".

El debate de esta iniciativa ha divido en el voto a los socios del Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y de hecho ha habido cruce de reproches. En concreto, PSN y Geroa Bai se han abstenido y el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que el voto de Geroa Bai no era "ni honesto, ni cortés, ni educado, porque esta moción fue acordada y pactada con la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria -Ana Ollo, miembro de Geroa Bai-".

Por su parte, EH Bildu ha sido muy crítico con el Gobierno foral por la existencia todavía de simbología franquista en distintos inmuebles de Navarra y ha anunciado que solicitará la comparecencia de la vicepresidenta y consejera Ana Ollo.

El portavoz de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha afirmado que existen personas físicas o jurídicas que mantienen en edificios "simbología franquista con proyección a espacios públicos y no solo se niegan a su retirada de manera premeditada, sino que algunas de estas personas físicas o jurídicas son perceptoras de ayudas o subvenciones públicas de diversa índole -por ejemplo para sustituir carpintería en el inmueble-". "Es una absoluta aberración democrática", ha indicado.

UPN ha presentado una enmienda de sustitución por la que proponía instar al departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra a "basar su política de memoria en la condena y la sensibilización en contra de todo totalitarismo, autoritarismo, terrorismo y extremismo político, nacionalista y religioso y, expresamente, de la dictadura franquista, las dictaduras fascistas, las dictaduras marxistas-leninistas y el radicalismo nacionalista".

También pedía UPN que el Gobierno de Navarra estudiara "la inclusión en las bases de todas las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas del departamento de Gobierno de Navarra de cláusulas que supediten la concesión de las ayudas a dicha condena" en cumplimiento de la legislación vigente en materia de Memoria Histórica y diversas resoluciones y pronunciamientos europeos. Además, proponía hacer extensivo este planteamiento a las entidades locales. Contigo-Zurekin no ha aceptado la enmienda.

El parlamentario de UPN Iñaki Iriarte ha planteado "qué clase de cínico sería aquel que votara a favor de esta moción y a la vez blanqueara y justificara como presos políticos a quienes no fueron sino unos miserables y cobardes que asesinaba a sus conciudadanos por la espalda".

El PSN ha propuesto mediante otra enmienda que "el departamento competente en materia de memoria del Gobierno de Navarra continúe con el trabajo establecido en el artículo 10 de la ley foral en lo relativo a la actualización constante del censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas". "Todo ello, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11.3 de la misma ley foral y de esta manera contribuir a la democratización del espacio público", añadía la enmienda, que tampoco ha sido aceptada por Contigo-Zurekin.

La parlamentaria socialista Inma Jurío ha explicado que su grupo comparte "la finalidad y el fin de la moción", pero ha señalado que "lo que hacemos a través de la enmienda es entender que transitamos un camino que es largo, un camino que tiene un fin, pero ese transitar lo queremos hacer con seguridad jurídica".

La parlamentaria de EH Bildu Arantxa Izurdiaga ha respaldado la moción y ha indicado que le "preocupa" el relato que ha hecho Carlos Guzmán durante la defensa de su iniciativa al hablar de la existencia de edificios en los que "todavía existe y se exhibe simbología franquista". "Todavía me preocupa más que esto esté ocurriendo con la permisividad y con la tolerancia del Gobierno de Navarra", ha advertido.

Por parte de Geroa Bai, Mikel Asiáin ha indicado que "dentro de las políticas públicas de memoria del Gobierno de Navarra desde 2015 la democratización del espacio público ha sido una las líneas prioritarias de trabajo, porque está en el ADN de Geroa Bai". Asiáin ha señalado que con la legislación actual "no podría darse la circunstancia de que personas físicas o jurídicas infractoras de la legislación actual en materia de memoria democrática pudieran estar, a su vez, recibiendo financiación pública a través de algún tipo de convocatoria de ayudas o subvenciones del Gobierno de Navarra". "Nos genera dudas la moción, su redacción y su posible aplicación", ha indicado. A continuación, ha preguntado a EH Bildu y Contigo-Zurekin si "están seguros" de que los cementerios de los ayuntamientos en los que gobiernan "están limpios de polvo y paja". "¿Seguro?", ha dicho, para citar las localidades de Pamplona, Arre, Tafalla o Etxarri.

En contra de la moción, la parlamentaria del PPN Irene Royo se ha preguntado por qué no se pide para la concesión de ayudas igualmente el cumplimiento de la ley general tributaria, de la ley de cambio climático o de la ley de protección animal. "Al Partido Popular le parece muy bien que se exija que se cumpla la ley de memoria histórica, pero no solo esta ley, todas las leyes. Esta no es la forma. No podemos condicionar el reparto del dinero público conforme al cumplimiento de unas leyes y no de otras", ha señalado.

Por último, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha afirmado que, "después de que España ha sido un ejemplo de transición de la dictadura a la democracia reconocida a nivel mundial, la ley de memoria democrática no trae más que problemas para enfrentar a los españoles y, por ende, también a los navarros". "Esta ley va en contra de las libertades básicas amparadas en la Constitución española de 1978", ha asegurado.