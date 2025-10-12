Rescatado un cazador tras sufrir una caída en Donamaría

PAMPLONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un cazador de 28 años ha sido rescatado este domingo tras sufrir una caída que le ha provocado una posible fractura de tobillo mientras se encontraba en una zona de bosque en el monte Txaruta, en Donamaría.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 12.56 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Oronoz, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero, un equipo médico, una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Foral.
Los bomberos se han aproximado hasta el herido por tierra, que ha sido rescatado en helicóptero por el GRT, para trasladarlo hasta el centro de salud de Oronoz Mugaire. Desde allí, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.