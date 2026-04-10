Rescatado un montañero de 44 años en la Mesa de los Tres Reyes

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de 44 años ha sido rescatado este viernes en la Mesa de los Tres Reyes y trasladado al centro de salud de Isaba con una herida en la extremidad interior, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 9.26 horas. El montañero ha sufrido un accidente con un crampón, lo que le ha ocasionado dificultades para progresar. Se encontraba a una hora de la cima, en la zona de la Hoya de la Solana. El Grupo de Rescate Técnico ha rescatado al varón de 44 años, que ha sido trasladado en helicóptero al helipuerto de Isaba.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Navascués, miembros del GRT, helicóptero y agentes de la Policía Foral.