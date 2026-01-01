Rescatado un varón de 77 años tras sufrir un caída en la Sierra de Aralar

PAMPLONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 77 años ha sido rescatado este jueves en la Sierra de Aralar tras sufrir una caída, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12.19 horas en una pista que sale del Guardetxe, a unos 3 kilómetros de la casa forestal. Un varón de 77 años ha sufrido una caída y ha resultado herido leve con una herida en la mano. Tras una valoración médica, ha sido trasladado en vehículo particular a un centro sanitario en Gipuzkoa para evaluación.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Alsasua y un equipo médico de Irurtzun.