Rescatan a un montañero herido tras sufrir una caída en el monte Alkurruntz

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero - SOS NAVARRA - Archivo
PAMPLONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 58 años ha resultado herido este miércoles al sufrir una caída y lesionarse en una pierna mientras ascendía el monte Alkurruntz, en Baztan.
Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 10.59 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Oronoz, el Grupo de Rescate Técnico (GRT) con un helicóptero, un helicóptero medicalizado, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.
El helicóptero de rescate no ha podido llegar hasta la cima por la niebla. Los bomberos de Oronoz y el GRT han porteado al herido un tramo en camilla hasta que el helicóptero de rescate ha podido recogerle.
En Dantxarinea se ha traspasado al herido al helicóptero medicalizado, que le ha trasladado hasta el hospital de Bayona con una posible fractura de pierna de pronóstico reservado.