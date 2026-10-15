El restaurante Kaixo de Alsasua, ganador de la 25 Semana de la Cazuelica con 'Aquellos callos, estos morros'

Los ganadores de la Semana. - HOSTELERÍA DE NAVARRA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer premio de la 25 Semana de la Cazuelica y su Maridaje con el Vino D.O. Navarra ha sido para el restaurante Kaixo, de Alsasua, por su propuesta 'Aquellos callos, estos morros', que presenta como vino recomendado Castillo de Monjardín Deyo 2021.

Así lo ha decidido este jueves el jurado de la Semana de la Cazuelica, que se ha celebrado del 2 al 11 de octubre, organizada por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. Han elegido entre los doce finalistas.

El segundo premio ha sido para el restaurante Nómada, en Pamplona, con su cazuelica 'Susurros del Otoño, Bosque, Humo y Roncal' que marida con Viña Zorzal Garnacha 2025. El tercer premio ha recaído en La Ideal Mar, en Pamplona, por su cazuelica Baserriberri 'Cigala por el morro', que presenta con el vino La Huella de Aitana 2025.

El evento cuenta con el patrocinio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, tiene como proveedor oficial a la Cooperativa de Hostelería y tiene la colaboración de CaixaBank, Aceites Sandúa, Pirineos Exdim, Pamplonews y la Asociación de Celíacos de Navarra. Subvenciona el Gobierno de Navarra y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona.

Este jueves, el jurado finalista ha estado formado por Pilar Arellano, del restaurante Picaflor de Pamplona; Sonia Zaratiegui, del bar restaurante Nuevo Hostaf de Tafalla; y David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra.