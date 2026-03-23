Reunión del Gobierno foral y la FNMC de cara al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes

De izquierda a derecha: el presidente de la FNMC, Xabier Alkuaz; la secretaria general de la FNMC, Berta Enrique Cornago; la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría; y la vicepresidenta Begoña Alfaro. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Xabier Alkuaz, se han reunido este lunes para compartir información relativa al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes y mostrar su total disposición a colaborar.

Tal y como está previsto, ha informado el Ejecutivo navarro, miles de personas de origen migrante solicitarán la regularización de su situación administrativa en los próximos meses, lo que supondrá un volumen de trabajo excepcional, teniendo en cuenta que, según la última información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las solicitudes deberán ser resueltas en un plazo máximo de tres meses desde que son admitidas a trámite.

En este sentido, tanto Alfaro como Alkuaz han mostrado su disposición a colaborar en todo lo que sea necesario para facilitar este proceso, que previsiblemente comenzará a lo largo del mes de abril, a la espera todavía de que se apruebe el real decreto definitivo en el Consejo de Ministros. "Estamos plenamente dispuestas a ayudar en todo lo que podamos, porque este proceso es una buena noticia para los miles de personas navarras de origen migrante que se encuentran en una situación administrativa irregular, y también es una buena noticia para la sociedad navarra en su conjunto. También para las empresas que quieren contratar en condiciones dignas, y para la Administración, que incorpora trabajadoras y trabajadores provenientes, hasta ahora, del mercado negro", ha sostenido la vicepresidenta Alfaro.

Por su parte, el presidente de la FNMC, Xabier Alkuaz, ha agradecido al Gobierno de Navarra la información trasladada sobre este proceso, dada su relevancia para las entidades locales navarras. Asimismo, ha reiterado la disposición de la Federación y de las entidades locales a colaborar, en el ámbito de sus competencias, para facilitar su desarrollo y ofrecer la mejor atención posible a la ciudadanía.

En este sentido, ha señalado también que, ante la previsión de que este proceso pueda requerir un refuerzo de los servicios sociales, resulta necesario facilitar su labor y dotarlos de los medios precisos. Finalmente, ha solicitado que la FNMC y las entidades locales sigan siendo informadas puntualmente de la evolución de este procedimiento, con el fin de favorecer la coordinación institucional y una respuesta adecuada desde el ámbito local.

Ante cualquier tipo de duda sobre este proceso, la Dirección General de Políticas Migratorias gestiona tanto el servicio de atención en materia de Extranjería como el Servicio de Información y Orientación Básica para las personas migrantes en donde se facilitará toda la información de forma presencial a las personas que lo soliciten en sus oficinas de Pamplona y Tudela. Además, Cruz Roja, entidad que gestiona el servicio de asesoramiento en materia de Extranjería del Gobierno de Navarra, atiende también de forma presencial en Estella-Lizarra, Lodosa, Tafalla, Alsasua, Irurtzun y Sangüesa.