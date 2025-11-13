Revienta la rueda de su vehículo por exceso de carga y da positivo en cocaína en Tudela

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha denunciado en Tudela al conductor de un vehículo que circulaba con un exceso de carga de 1.000 kilos en el eje trasero, lo que provocó el reventón de una de sus ruedas, que además había sido fabricada en el año 2009.

El conductor, que circulaba por la A-68, ha sido denunciado por cinco infracciones en total. Además del exceso de peso, dio positivo en cocaína, tenía los neumáticos en mal estado, la carga sin cubrir y conducía hablando por el móvil, según detalla la Policía Foral en la red social X.

La intervención la realizó una patrulla de la Policía Foral de Tudela y el vehículo fue inmovilizado.