Rifi rafe entre UPN y PSN sobre los incidentes del jueves en Pamplona, que EH Bildu evita condenar

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN y PSN han tenido un rifi rafe este lunes en el Parlamento de Navarra sobre los incidentes del jueves en Pamplona, protagonizados por jóvenes radicales abertzales con motivo de la presencia programada por Vito Quiles en la Universidad de Navarra y que finalmente suspendió. EH Bildu, por su parte, ha dicho que "nunca vamos a equiparar fascismo y antifascismo porque somos profundamente antifascistas". Y no ha condenado los incidentes, si bien ha dicho que apuestan "por otro tipo de estrategia diferente".

En la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no se ha aprobado este lunes ninguna de las tres declaraciones institucionales presentadas, una por UPN, otra por el PPN y otra conjuntamente por PSN y Geroa Bai, ante los hechos ocurridos en Pamplona el pasado jueves, al no contar ninguna de ellas con unanimidad. En concreto, el texto de UPN ha recibido el voto a favor de PPN y Vox y el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin; la de PSN y Geroa Bai, con el apoyo de Contigo-Zurekin, mientras que EH Bildu se ha abstenido y UPN, PPN y Vox han votado en contra, y la declaración del PPN ha recibido el voto a favor de todos los grupos excepto de EH Bildu que lo ha hecho en contra.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha censurado que el "PSN escucha a Bildu defender la kale borroka y ataca a UPN, ni media crítica a EH Bildu". "La portavoz de Bildu ha dicho que la kale borroka no es fascismo, que es antifascismo. Y con estos angelicos pacta Chivite los Presupuestos y se enorgullece de ello", ha censurado, para señalar que "el PSN permite todo a EH Bildu". "Para EH Bildu, tomar la Universidad de Navarra no es condenable", ha dicho, como tampoco lo es agredir a periodistas, alumnos o policías o "sembrar el miedo" en Iturrama. "Y todo esto representa el fascismo", ha afirmado.

Según Esparza, el PSN ha presentado una declaración para "lavarse las manos" y "habla de libertad de expresión, pero lo que ellos decidan que es libertad de expresión". "El PSN con esta declaración está defendiendo la censura en Navarra, la libertad de expresión o es para todos o no es", ha señalado, para afirmar que "para mí fascista es aquel que toma la calle como si fuera suya, para mí fascista es aquel que agrede a quien no piensa como él, para mí fascista es quien lanza botellas a la policía o agrede a periodistas porque no respeta la ideología de esos periodistas".

La socialista Ainhoa Unzu ha señalado que han presentado una declaración este lunes de "condena de los actos violentos del pasado jueves durante la visita del provocador y agitador ultra Vito Quiles, en la que sí lo nombramos". "Fueron unos actos violentos lamentables, de radicalidad contra radicalidad, quedando más que demostrado que los extremos solo generan odio y violencia", ha dicho, para exigir a la presidenta de UPN que "rectifique en sus acusaciones cuando está acusando al PSN de que por nuestra culpa la kale borroka ha vuelto a las calles".

Sobre si pide algo a EH Bildu en esta materia, Unzu ha dicho que "a EH Bildu le falta dar pasos y ojalá llegue un día en que realmente condenen todas las violencias también, por supuesto". Y ha criticado que "UPN opta por alinearse con la ultraderecha, azuzando ese enfrentamiento social y político, en vez de estar trabajando por la unidad y el diálogo". "La señora Ibarrola es una alumna aventajada de la escuela de Vox", ha señalado, para defender el plan de convivencia que está trabajando el Gobierno foral. "Le pedimos a UPN que no vuelva a huir del debate ni se vuelva a quedar en las trincheras de la crispación", ha expuesto.

Por su parte, Laura Aznal, de EH Bildu, ha manifestado que han votado en contra de las declaraciones institucionales de UPN y PPN y se han abstenido en la de PSN y Geroa Bai porque es "muy llamativo que en ninguna de estas propuestas se mencione o aparezca Vito Quiles, que es el desencadenante de toda esta serie de acontecimientos". "El señor Vito Quiles está haciendo un tour fascista por el Estado y desde EH Bildu nunca vamos a equiparar fascismo y antifascismo porque somos profundamente antifascistas", ha dicho.

Según ha continuado, "el fascismo está representado por muchos factores y también por el personaje de Vito Quiles, yo digo que lo que hay que combatir, sin lugar a dudas, es el fascismo, pero creo que el fascismo se combate ampliando derechos, alcanzando acuerdos de carácter progresista que no den paso a la derecha ni a la ultraderecha, acuerdos como nuestro séptimo acuerdo presupuestario con este Gobierno". Sobre por qué no condenan los actos de violencia del jueves, Aznal ha dicho que "esa no es la estrategia de EH Bildu para hacer frente al fascismo". "Es evidente que apostamos por otro tipo de estrategia diferente, consistente en ampliar y en avanzar en derechos para la ciudadanía", ha insistido.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha condenado "todos los actos de violencia" y ha rechazado "los intentos de provocación o de alterar la convivencia". "Solidarizarnos con las personas que resultaron heridas y reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos de pluralidad, diálogo, respeto y convivencia, y también, por parte de la ciudad, mostrar nuestra preocupación por la crispación". Ha destacado "la necesidad en esta tierra de seguir avanzando en ese nuevo plan de convivencia en el que todos y todas seamos capaces de encontrar el punto de encuentro y de ser rotundos con los hechos violentos".

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que "la kale borroka ha venido para intentar quedarse y tenemos que responder con firmeza, con mucha firmeza, y con los instrumentos de los que estamos dotados, como son las FCSE y la Justicia". Ha pedido a la presidenta de Navarra que "responda con firmeza a la kale borroka" y ha dicho que "no se puede restar importancia a unos actos provocados por centenares de jóvenes que vinieron de una forma totalmente organizada con la única intención de sembrar el miedo y provocar disturbios". Ha criticado que "desde la izquierda" se intente "justificar la respuesta de estos energúmenos a lo que consideran que es una provocación".

Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán ha criticado la declaración institucional de UPN por considerar que es absolutamente desacertada y casi aberrante". "Se habla de terrorismo callejero, y yo creo que los disturbios que pudimos vislumbrar el pasado jueves en Pamplona para nada son terrorismo callejero. Me gustaría que me expliquen qué es el terrorismo callejero. Y se habla también de izquierda radical abertzale. Ha habido un exceso literario a la hora de redactar esa declaración", ha dicho, para indicar que "nosotros no queremos instrumentalizar esos sucesos, por lo tanto, ni hemos presentado ni hemos firmado ninguna declaración".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha criticado los incidentes "provocados por delincuentes filoterroristas" el pasado jueves en Pamplona y ha mostrado su "cariño y apoyo" a "todos los heridos, entre ellos también un policía nacional, periodistas y a un estudiante". "Estaban organizados en columnas, dirigidas por mandos y coordinados", ha dicho, para indicar que "generaron un terror, daños materiales y humanos y publicidad". Han pedido la comparecencia de la delegada del Gobierno en Navarra y del jefe superior de Policía Nacional. "¿Cómo es posible que 200 o 300 personas vestidas de negro llegasen hasta la universidad, cuando ese acto estaba ya suspendido?", ha dicho para criticar que en la declaración "se habla de provocación".