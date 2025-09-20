El robo de un patinete en Cordovilla termina con la detención del autor del hurto, sus padres y la víctima

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El robo de un patinete eléctrico el pasado jueves, 18 de septiembre en Cordovilla ha tenido como consecuencia la detención de cuatro personas: el autor del hurto, menor de edad, sus padres y la víctima.

La Guardia Civil detuvo a un menor el pasado día 18 en Cordovilla tras sustraer un patinete eléctrico. Tras las gestiones realizadas por la patrulla de servicio, el vehículo fue recuperado y se localizó a su propietario.

Cuando el perjudicado fue identificado se comprobó que sobre él recaía una requisitoria judicial en vigor, motivo por el cual fue igualmente detenido, ha informado la Guardia Civil.

Posteriormente, fueron requeridos los progenitores del menor, quienes se personaron en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Pamplona. Durante las comprobaciones de identidad se constató que ambos tenían requisitorias judiciales pendientes. En el caso de la madre, además, existía una orden de ingreso en prisión que fue ejecutada, procediéndose a su traslado al centro penitenciario.

La intervención concluyó con la detención de cuatro personas: el menor implicado en la sustracción, el propietario del patinete y los dos progenitores del menor.

Las diligencias instruidas respecto al menor fueron remitidas a la Fiscalía de Menores, mientras que los tres adultos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Pamplona, en funciones de guardia.