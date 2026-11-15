Rodríguez dice que EH Bildu va a hacer una "contribución decisiva" para "derrotar al bloque reaccionario"

Archivo - El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, en una imagen de archivo. - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha destacado que, si está en la mano de la coalición abertzale, "ni PP ni Vox van a gobernar en Madrid y mucho menos en Navarra". Y se ha mostrado convencido de que "Euskal Herria va a volver a derrotar a ese bloque reaccionario" y "de esa manera vamos a hacer una contribución decisiva a su derrota en el conjunto del Estado".

Rodríguez ha participado este domingo en el acto principal de campaña de EH Bildu en Villava, que ha contado, además, con las intervenciones de los cabezas de lista al Congreso y el Senado, Eneka Maiz y Floren Aoiz, y la candidata a presidenta de Navarra, Laura Aznal.

Arkaitz Rodríguez ha advertido de que "se está trazando una línea clara, no solo en el Estado español y francés, no solo en Europa sino en el conjunto del planeta: o civilización o barbarie, o democracia o autoritarismo, o derechos o unas derechas cada vez más extremas y más reaccionarias". "Eso es lo que está en juego el 29 de noviembre", ha advertido, para destacar que EH Bildu "no va a especular con la situación, no va a banalizar la amenazas". Por eso, ha destacado que, si está en la mano de la coalición abertzale, "ni PP ni Vox van a gobernar en Madrid y mucho menos en Navarra y Euskal Herria".

Ha destacado que la "auténtica prioridad" es "pararles los pies al bloque reaccionario" pero "con eso no basta" sino que "exige fundamentalmente hacer políticas de izquierdas, porque lo que engorda a la extrema derecha es la precarización de amplias capas populares, es que la vivienda se convierta en un negocio y no en un derecho". "Lo que engorda a la extrema derecha en última instancia son las propias políticas de las derechas, por eso el mejor y mayor antídoto contra la extrema derecha y contra el fascismo son las políticas de izquierdas, socialistas, antifascistas, aquellas orientadas a garantizar la seguridad vital y material de la gente", ha subrayado. Por ello, ha resaltado que "hay que subir los salarios y las pensiones, hay que hacer que la vivienda sea un derecho y no un negocio en manos de unos pocos".

Ha afirmado que "la garantía es EH Bildu porque no estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, estamos para cambiar las cosas que no podemos aceptar". Así, se ha mostrado convencido de que "Euskal Herria va a volver a derrotar a ese bloque reaccionario" y "de esa manera vamos a hacer una contribución decisiva a su derrota en el conjunto del Estado". "Porque Euskal Herria es un pueblo profundamente antifascista" y "profundamente solidario con el conjunto de pueblos y con las gentes trabajadoras del Estado". "A todas ellas les decimos: pertenecemos a naciones distintas pero pertenecemos a la misma clase, la clase de los que viven de su trabajo, y para esa batalla siempre podréis contar con Euskal Herria", ha expresado.

Tras indicar que la victoria de Lula da Silva en Brasil "nos da una gran lección", ha llamado a "levantar la bandera de una esperanza activa, de una esperanza basada en la militancia, en la organización, en el compromiso y en la lucha" porque "todos los derechos que disfrutamos en la actualidad se deben a la organización y la lucha".

"En estos días en los que las derechas y sus terminales mediáticas han vuelto a arremeter contra la movilización popular, queremos decir alto y claro que luchar es legítimo, pero sobre todo que luchar merece la pena" porque "la única lucha que se pierde es aquella que se abandona", ha manifestado.

"No nacimos para resistir, ni siquiera para responder, nacimos para ganar y vamos a ganar", ha destacado Rodríguez, quien ha llamado a votar por EH Bildu para "avanzar en la recuperación de nuestros derechos sociales y económicos, para avanzar en la construcción de la convivencia y de la paz, para avanzar en la recuperación de nuestra soberanía nacional". También para "mandar un mensaje muy claro al bloque reaccionario español" que "vuelven a amenazar con ilegalizaciones y con devolver a este pueblo al pasado", que "amenazan a las mujeres, a los trabajadores, a los pensionistas y al conjunto de este pueblo": "Iros al carajo, fascistas de mierda, que aquí hay un pueblo digno".

"NAVARRA ES UN EJEMPLO" PARA "HACER FRENTE AL AUTORITARISMO"

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso por Navarra, Eneka Maiz, ha resaltado que "en estas elecciones la disyuntiva es entre el autoritarismo o la democracia, dos formas de entender el mundo. Tenemos muy claro dónde estamos, en el lado de la democracia", ha manifestado.

Ha subrayado que "afortunadamente Navarra es un ejemplo de que existe una alternativa eficaz y de éxito" y representa "una isla en un océano". "La fórmula Navarra para hacer frente al autoritarismo pasa por la unidad de acción de fuerzas progresistas" en la que la coalición abertzale "es una fuerza determinante, porque consigue cambiar el eje del del PSN a una política más de izquierdas y más social y plural", ha indicado.

Así, ha defendido que "a más EH Bildu, más avances, más soberanía y más garantías". En este sentido, ha destacado que la coalición ofrece dos garantías. Por un lado, "para frenar a las derechas reaccionarias, UPN-PP y VOX, que son lo mismo", y, por otro lado, para "impulsar políticas que responden a los problemas reales de la ciudadanía, los del día a día, hacer frente a la carestía de la vida, afrontar el derecho a la vivienda y ampliar derechos y libertades".

Por su parte, el candidato al Senado, Floren Aoiz ha destacado que EH Bildu se inspira en la "paliza que el pueblo de Brasil, con Lula al frente, ha dado al fascismo" y "el ejemplo de los demócratas socialistas en Estados Unidos, demostrando que cuando un pueblo se moviliza es capaz de hacer grandes cosas".

"Es momento de sumarse a esa ola de los pueblos que están afrontando con éxito la lucha contra el fascismo, contra estas derechas asilvestradas, embrutecidas, que también conocemos en Navarra", ha apelado. Por eso, ha llamado a que "nos sumemos a esa ola, que no solo resiste al fascismo y a esas derechas embrutecidas, sino que demuestra que hay una alternativa razonable, transformadora y posible".

La candidata a la Presidencia de Navarra, Laura Aznal, ha destacado que "en Navarra, en 2015, se inició un cambio. Navarra no es la misma, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Se han dado pasos y ha habido avances" y "detrás de todos EH Bildu ha sido motor". "La derecha lleva sin gobernar más de una década" gracias a "toda la comunidad de EH Bildu que es un frente que va a seguir trabajando para que esto siga hacia adelante", ha subrayado. Y ha llamado a "darlo todo para salir bien fuertes este 29 de noviembre, para que sirva para coger impulso y poder llegar a mayo todavía más fuertes". "Lo vamos a hacer el 29 de noviembre y también lo haremos posible en mayo", ha concluido.