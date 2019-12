Roger Hodgson, de Supertramp, en el Navarra Arena el próximo 23 de septiembre

Publicado 25/12/2019 12:42:27 CET

PAMPLONA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Roger Hodgson, cofundador de Supertramp, actuará en el pabellón Navarra Arena de Pamplona el próximo 23 de septiembre dentro de su gira mundial 'Breakfast in America World Tour'.

Roger Hodgson cofundó Supertramp en 1969 y estuvo con ellos hasta su partida en 1983. Durante los 14 años que formó parte de la banda, escribió, cantó y compuso la mayoría de los temas que hicieron de Supertramp un fenómeno mundial. Sus clásicos como 'Give a little bit', 'The logical song', 'Dreamer', 'Take the long way home', 'Breakfast in America', 'School', 'Fool's Overture' e 'It's Raining Again', ayudaron a la banda a vender más de 60 millones de discos.

En 2019, Hodgson continúa interpretando todos estos éxitos, que grabó por primera vez con Supertramp, junto con sus otros clásicos: 'Sister moonshine', 'Child of vision', 'Hide in your shell', 'Even in the quietest moments', 'Had a dream', 'Only because of you', 'Lovers in the wind', 'In jeopardy' y 'Along came Mary'.

Las entradas para el concierto, en el que Hodgson actúa acompañado por una banda de cuatro músicos, ya están a la venta en navarrarena.com, ticketmaster.es y marcaentradas.com.