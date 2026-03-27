Rosalló presidirá las celebraciones de Semana Santa y acudirá a la cárcel a compartir una eucaristía con los internos

Misa Crismal celebrada en la Catedral de Tudela, el año pasado. - ARZOBISPADO DE PAMPLONA Y TUDELA

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, presidirá los actos que se celebrarán durante la Semana Santa. El primero de ellos será la celebración del Domingo de Ramos, el 29 de marzo, día en el que tendrá lugar la bendición de ramos y palmas en la plaza de Santa María la Real, a las 11.15 horas, a las puertas del Palacio Episcopal, sede del Arzobispado. A continuación, se celebrará una procesión hasta la Catedral para celebrar la eucaristía, a las doce del mediodía.

El próximo martes, 31 de marzo, en la Catedral de Tudela; y el miércoles, 1 de abril, en la de Pamplona; en ambos casos a las once de la mañana, se celebrará la Misa Crismal. Como cada año, en esa fecha los sacerdotes renovarán las promesas de su ordenación sacerdotal ante el arzobispo, quien bendecirá los óleos sagrados y el crisma que serán utilizados en las celebraciones de bautismos, confirmaciones, ordenaciones sacerdotales y unciones de enfermos, según informan desde el Arzobispado de Pamplona y Tudela.

JUEVES SANTO

El día de Jueves Santo, por la mañana, el arzobispo acudirá al Centro Penitenciario de Pamplona para celebrar la Semana Santa con los internos. Florencio Roselló celebrará la Eucaristía del Amor Fraterno y, como hizo en los dos años anteriores, lavará los pies a doce internos/as de la prisión, "rememorando así el acto que Jesús realizó con sus discípulos en la Última Cena" y que "simboliza al mismo tiempo la humildad, el servicio a los demás y el amor a Dios".

Ese mismo día, a las cinco de la tarde, el arzobispo acudirá a la iglesia de San Agustín para celebrar el Voto de las Cinco Llagas, acto que se celebra desde 1599 -hace 427 años- para "agradecer la intervención de Dios que permitió acabar con una epidemia de peste que amenazaba a los habitantes de Pamplona. Una hora más tarde, a las seis, comienza el Triduo Pascual en la Catedral, con la celebración de la Misa de la Cena del Señor, presidida por el arzobispo.

Y a las ocho de la tarde está previsto el Acto Procesional y de Oración en la plaza de Santa María la Real, que también presidirá Florencio Roselló y que está organizado por la Hermandad de la Pasión. Participan los pasos de la Última Cena, la Oración en el Huerto y el Prendimiento, además de la Banda de Tambores de la Cofradía de la Flagelación de Logroño. El recorrido es el siguiente: sede de la Hermandad -en Dormitalería-, Bajada de Javier, Merced, Juan de Labrit, plaza Santa María la Real, Merced, Bajada de Javier, Dormitalería -sede de la Hermandad-.

VIERNES SANTO

A las cinco de la tarde del Viernes Santo, Florencio Roselló presidirá la acción litúrgica de la pasión y la muerte del Señor, seguida del Vía Crucis. A continuación, a las siete y media se celebrará la procesión del Santo Entierro. El recorrido es el siguiente: Dormitalería, Bajada de Javier, Compañía, Curia, Navarrería, Mercaderes, plaza Consistorial, San Saturnino, calle Mayor, paseo Arazuri, San Antón, Zapatería, Calceteros, Mercaderes, Calderería, Bajada de Javier y Dormitalería.

Una vez terminada la procesión del Santo Entierro se celebra el retorno de la Dolorosa, desde la parroquia de San Agustín hasta la de San Lorenzo, en torno a las once de la noche. A su llegada se celebra el Sermón de la Soledad. En este caso, el recorrido es: iglesia de San Agustín, Bajada de Javier, Estafeta, Mercaderes, plaza Consistorial, calle Mayor y paseo Arazuri. Si la procesión se suspende por motivos climatológicos, se celebra en el interior de la Catedral, a partir de las 20.30 horas.

SÁBADO SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

El sábado, 4 de abril, a las diez de la noche, tendrá lugar la Vigilia Pascual en la Catedral de Pamplona. En esta celebración, un total de 33 adultos recibirán los sacramentos del bautismo, la confirmación y la eucaristía. A ellos se suman otros nueve adultos, que celebrarán el mismo rito en otras iglesias de Navarra. A continuación, será el momento de la Procesión del Encuentro, que se celebra por el Claustro, con el Santísimo Sacramento y Santa María la Real, "en lo que supone el encuentro entre el resucitado y su madre".

El domingo, 5 de abril, se celebra en Pamplona la Procesión del Resucitado, a partir de las 11.25 horas, por el siguiente recorrido: Dormitalería, plaza de Santa María la Real, Merced, Compañía, Curia, Catedral y Dormitalería. Después, a las doce del mediodía, la Catedral acoge la eucaristía en la que se celebra la resurrección del Señor, que será oficiada por el arzobispo, Florencio Roselló.

Por su parte, en Tudela, la Procesión del Ángel se inicia a las nueve de la mañana y el momento culminante llega con la Bajada del Ángel que pronunciará la frasa 'Alégrate María, porque tu hijo ha resucitado', tras lo cual le quita el velo negro a la Virgen y anuncia la resurrección. A continuación, se celebra la misa en la Catedral de Santa María, en la que el niño/a que ha ejercido de ángel toma su primera comunión.

También el Domingo de Resurrección, en San Miguel de Aralar, se celebra la salida del Ángel de Aralar, en torno a las cuatro y media de la tarde, lo que supone el inicio oficial de su tradicional recorrido por Navarra y Guipúzcoa, que comienza caminando por el monte hasta llegar a Baraibar. Tras visitar los pueblos del valle de Larraun y algunas otras localidades de Navarra, el Ángel llega a Pamplona la semana posterior a la Pascua de Resurrección.