Se trasladará este viernes el paso de La Dolorosa desde la parroquia de San Lorenzo hasta la Catedral

Traslado de la Dolorosa. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 27 de marzo, a las 20.45 horas, comenzará el traslado del paso procesional de 'La Dolorosa' (Nuestra Señora de la Soledad) desde la iglesia de San Lorenzo hasta la Catedral de Pamplona.

Este paso, el más antiguo de la ciudad y el único de propiedad municipal, tiene una gran tradición dentro de la Semana Santa de la ciudad y siempre participa en la procesión del Viernes Santo, la conocida como 'Procesión del Santo Entierro'. Tras la procesión y el Sermón de la Soledad (viernes 3 de abril, 23 horas, iglesia San Agustín), la imagen retornará a la Iglesia de San Lorenzo, donde está ubicada durante al año.

En el traslado, integrantes de la Cofradía de la Hermandad de la Paz y la Caridad iniciarán con la imagen en andas un recorrido que discurrirá por calle Mayor, San Saturnino, Plaza Consistorial, Mercaderes y Curia, hasta la Catedral. Este año la Cofradía de San Saturnino, por cuestiones de espacio, cantará a la imagen en la plaza Consistorial y no en los porches de la iglesia que da nombre a la cofradía.

La imagen de La Dolorosa, sus ropajes, sus andas procesionales y el resto de elementos del paso son bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Pamplona. Realizada en 1883, la talla es una estatua completa con una altura de 166 centímetros que, con el resto del paso alcanza un peso de 980 kilos. Cuando el paso se desplaza acompañado por las luminarias diseñadas por Víctor Eusa (torretas) su peso llega hasta las 1,2 toneladas.