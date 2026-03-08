Roselló destaca que "a nadie se le obliga a creer" y ve un "signo de inmadurez" quienes "juzgan y critican nuestra fe"

Archivo - El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha defendido este domingo que la fe "comienza siempre como una invitación" y ha destacado que "a nadie se le obliga a creer". En este sentido, ha considerado una "falta de respeto" que "se critique que Dios sea importante en nuestra vida". Y ha considerado un "signo de inmadurez" e "insatisfacción" buscar "juzgar y criticar nuestra fe".

Así lo ha afirmado en su homilía en la explanada del Castillo de Javier que ha puesto cierre en las primeras Javieradas de 2026. Roselló ha puesto en valor que "hemos desafiado lluvia, viento y frío para llegar hasta aquí" y ha admirado la "fuerza", "seguridad" y "convencimiento de querer llegar a Javier" de los peregrinos. "Nada ni nadie os detiene", ha resaltado.

Florencio Roselló ha manifestado que "para todos Javier abre sus puertas y nuestro santo nos acoge abriendo sus brazos". "En Javier se demuestra que la Iglesia no es sectaria, que no hace distinción. Aquí todo el mundo es bien recibido, inclusive los que nos critican, los que cuestionan nuestra elección por Jesús", ha subrayado.

El arzobispo de Pamplona ha recordado que el lema de estas primeras Javieradas es 'Invitados a la fe' porque "la fe comienza siempre así, como una invitación". "Nadie viene a Javier obligado, como tampoco a nadie se le obliga a creer. Siempre he valorado que nuestras decisiones sean libres, sin coacción ni obligación. Dios no se impone. Dios se ofrece, se nos acerca, y cada uno es libre de responder", ha remarcado.

Por este motivo, ha considerado "una falta de respeto que se critique a los cristianos por creer, que se critique que Dios sea importante en nuestra vida". "Los jóvenes creen desde la libertad porque Dios llena su vida, y no damos pena por creer, quizá envidia por tener claras nuestras ideas, opciones y nuestras decisiones", ha replicado. Roselló ha afirmado que "quien nos critica se manifiesta como una persona frustrada, vacía, que no está satisfecha consigo misma. Por eso busca juzgar y criticar nuestra fe. La persona feliz y plena nunca critica, nunca juzga. La crítica es signo de inmadurez, signo de insatisfacción".

Por otro lado, ha destacado que San Francisco Javier, al que ha definido como "nuestro misionero universal", fue a lugares "donde las personas igual necesitaban oír hablar de Dios que ser liberadas de la pobreza, de la enfermedad, del hambre y de la muerte. Personas que necesitaban recuperar su dignidad humana. Personas olvidadas y ninguneadas por sus opresores".

Roselló ha destacado que "Jesús no hace distinciones, habla y se ofrece a todos los que buscan un pozo que dé sentido a su vida". "Para nosotros el pozo que calma la sed es Javier", ha manifestado. "Sed de sentido en nuestra vida, sed de esperanza, sed de justicia, sed de solidaridad, sed de algo que llene de verdad nuestra vida", ha expresado.

Frente a ello, ha advertido a quienes "con rostro amable y atractivo nos ofrecen pozos del éxito y reconocimiento; pozos del placer o consumo; pozos del dinero y la riqueza, pozos del racismo y la separación, pozos de la guerra y ambición, pozos del aborto y negación de la vida". "En estos pozos bebe mucha gente, en ocasiones perdida y desorientada, que nunca logran calmar su sed, porque el agua de esos pozos está corrompida, está putrefacta. Buscamos la felicidad en pozos en los que no está. Son pozos cuya agua nunca llena nuestro corazón", ha resaltado.

Por ello, ha llamado a los asistentes a que "no os engañen". "Os ofrecerán muchos pozos para calmar vuestra sed, pero son pozos engañosos" pero "solo hay uno del cual merece la pena beber: del pozo de la vida, del pozo que nos ofrece Jesús. Y hoy ese pozo lo encontramos en Javier", ha concluido.