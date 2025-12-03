Roselló dice que en un mundo que "destaca las diferencias", San Francisco Javier "nos enseña a vivir abiertos"

Archivo - El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
PAMPLONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha afirmado que "en un mundo que a veces destaca las diferencias", San Francisco Javier "nos enseña a vivir abiertos, a mirar a cada persona como tierra sagrada donde Dios quiere sembrar vida".
En la homilía promulgada en el Castillo de Javier este miércoles, 3 de diciembre, con motivo del día de San Francisco Javier, Roselló ha señalado que "fue un hombre de gran visión, que no conoció fronteras". "Dios le ensanchó el corazón para que en él tuviesen cabida todas personas", ha indicado, tras añadir que San Francisco Javier "no despreció a nadie por el color de la piel, ni puso límite al idioma ni a las religiones antiguas".
Tras subrayar que "la persona es criatura de Dios, creada a su imagen y semejanza", Roselló ha destacado que "ir contra una persona, sea cual sea su condición social, cultural, religiosa, de procedencia, su sexo, es ir contra el mismo Cristo".
"Francisco Javier veía en las personas evangelizadas al mismo Cristo sufriendo y padeciendo, pero también veía a personas hambrientas de Cristo, sedientas de Dios. Francisco Javier evangelizó a todos sin hacer acepción de personas. Su corazón ancho, su mirada larga, sus brazos poderosos para abrazar acogieron a las personas necesitadas de Dios, pero también necesitadas de pan, de afecto, y de libertad. La evangelización de San Francisco Javier fue integral", ha remarcado.
San Francisco Javier, ha continuado, "tenía claro que evangelizar no es imponer, no es obligar, ni convencer por la fuerza, es proponer, sugerir". "Es servir, lavar los pies, amar hasta el extremo. Es dignificar su vida, humanizar su existencia, respetar su condición de persona, por encima de toda ideologización o estigmatización. La persona, creada por Dios, no puede estar condicionada por las ideas. La persona es mucho más valiosa que cualquier idea. Francisco Javier pone en el centro a las personas, especialmente a los más pobres", ha apuntado.
Según Roselló, San Francisco Javier "comprendió que el Evangelio no es una idea, sino un fuego, un estilo de vida". "Esta actitud del santo misionero nos lleva a preguntarnos cómo es nuestra evangelización. Nos da miedo salir de nuestras iglesias. Nos da temor hablar de Dios en ambientes lejanos a la religión", ha afirmado
También ha valorado que San Francisco Javier "ha conseguido poner a Navarra en el mapa, sobre todo fuera de España". "Pocas figuras logran poner de acuerdo a una realidad tan plural y diversa como Navarra, y nuestro santo Francisco de Javier lo consigue. De mirada amplia, de brazos abiertos, de corazón ancho, de conciencia recta, se presenta hoy como ese nuevo estilo que nuestra sociedad necesita. Donde todos tengamos un espacio, donde seamos escuchados y respetados", ha comentado.
Hoy, "todos nos presentamos como abiertos, democráticos y luchadores por la libertad", pero "en cambio vivimos en una sociedad dividida y polarizada". Tras añadir que Navarra es "tierra acogedora", Roselló ha señalado que San Francisco Javier "nos habla de respeto, tolerancia y cercanía con los más pobres".
También ha hecho referencia a los misioneros, quienes "internacionalizan nuestra Comunidad foral". "San Francisco Javier se ha encarnado en tantos hombres y mujeres navarros que lo han dejado todo por la misión, y han buscado a los pequeños y humildes para dar vida al evangelio. Hoy son protagonistas también de este día, y son centro de nuestra celebración", ha manifestado, tras añadir que "posiblemente, la Iglesia de Navarra sea la que más lejos llegue de todas las Iglesias locales del mundo, y todo gracias a nuestros misioneros navarros".