SAE, ELA y CCOO se concentran en rechazo al acuerdo firmado por UGT y LAB con Salud y piden retomar la negociación

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SAE, ELA y CCOO se han concentrado este jueves frente al Parlamento foral para mostrar su rechazo al acuerdo firmado por el departamento de Salud y las organizaciones UGT y LAB, y han exigido al Gobierno que "retome la negociación de los temas que han quedado sin acordar y sin mejorar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Begoña Ruiz, del sindicato SAE, ha criticado que "con esta pandemia parece que no hemos aprendido nada" y "este Gobierno solo va a dar premio a unos colectivos en concreto, dando la espalda al resto de trabajadores, a la mayoría del SNS".

A su juicio, "el acuerdo de Salud con UGT y LAB no responde a lo que desde el comité de huelga hemos estado llevando a cabo; nosotros nos mantenemos y el 4 de abril va a ser una jornada de lucha muy importante porque queremos conseguir lo que desde el inicio nos juntó". "Se tiene que respetar a toda la plantilla del SNS y poner sobre la mesa retribución y mejoras de condiciones laborales para todos los trabajadores del SNS", ha defendido.

Ruiz ha opinado que la ley que hoy se apruebe en el Parlamento sobre mejoras laborales en el SNS "va a acrecentar desigualdades". "Creemos que se puede corregir si se pone sobre la mesa una partida presupuestaria para que las reivindicaciones que llevábamos se realicen", ha expuesto, para criticar que la Intersindical llevó a cabo una manifestación el 18 de marzo, "estábamos todos juntos y el documento que han firmado lo teníamos desde una semana antes, un documento en el que no se ha movido ni una coma pero no hay nada, no hay partida presupuestaria". "Ese acuerdo es papel mojado, no tiene ningún valor porque sobre la mesa no hay nada", ha insistido.

Por su parte, Patxi Larumbe, de CCOO, ha opinado que "la responsabilidad es seguir con aquellas reivindicaciones con las que iniciamos este proceso en febrero". "No hay nada, la participación en grupos de trabajo y un compromiso que no se sustancia en nada real para incluir la carrera profesional en los Presupuestos... no vemos que haya motivo para aprobarlo", ha dicho, para afirmar que no entiende la postura de UGT y LAB.

Larumbe ha explicado que tienen previsto registrar en el Parlamento una solicitud a los grupos políticos para que "si realmente están dispuestos, en los siguientes Presupuestos, salga quien salga, se incorpore la partida presupuestaria correspondiente a la carrera profesional". "Todo lo demás es la ceremonia de la confusión y literatura, queremos negro sobre blanco", ha aseverado.

Finalmente, Josetxo Mandado, de ELA, ha criticado que "no hay ninguna mejora" para los trabajadoras de SNS y del INSL; "es una declaración de intenciones, no hay ninguna partida presupuestaria, ningún compromiso, ninguna cronología". Ha exigido así que "si de verdad creemos en la sanidad pública y en las condiciones de trabajo de estos colectivos debemos tener la suficiente responsabilidad para que el Gobierno concrete partidas presupuestarias suficientes y plazos en un documento que podamos firmar, una mejora en las condiciones de las trabajadoras".

Según ha dicho, "hoy no tenemos nada que celebrar sino lamentar lo que va a pasar en el Parlamento porque se va a blanquear el acuerdo con el Sindicato Médico, con 400 euros de incremento salarial al mes para los médicos y el resto de compañeros no van a tener ninguna mejora". "Exigimos a Salud que retome la negociación de todos los temas que han quedado sin acordar y sin mejorar", ha pedido.