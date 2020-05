Saiz afirma que Navarra participará del fondo de 16.000 millones del Gobierno central

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha asegurado este jueves que la Comunidad foral "participará" del fondo de 16.000 millones del Gobierno central para las Comunidades Autónomas, si bien ha dicho que no puede concretar la cantidad que le corresponde.

Así lo ha afirmado Saiz en el pleno del Parlamento foral al ser preguntada por EH Bildu sobre el fondo de financiación no revertible de 16.000 millones de euros y la cantidad que le correspondería percibir a Navarra.

Ha expuesto la consejera que "el pasado lunes durante largas horas fuimos convocados por el Gobierno central y se nos informó de la puesta a disposición de ese fondo no reembolsable y que va al margen de la ley de Financiación Autonómica". "Navarra participará de ese mismo fondo", ha señalado.

Ha contado Saiz que le trasladó a la ministra que "es absolutamente necesario" que en el decreto de ley se "contenga la particularidad del régimen foral". Y ha añadido que no puede precisar la cantidad concreta para Navarra "porque no es reparto matemático".

Ha añadido que "el compromiso del Gobierno foral es mantener una cita de manera inmediata dentro de nuestro marco del Convenio Económico para tratar esta cuestión y otras pendientes también importantes en las relaciones financieras con el Estado". "Confío en que sea de manera inminente", ha comentado.

La consejera ha añadido que "el objetivo del Gobierno foral ha sido y es aprovisionarnos de los fonos posibles a los que podamos acceder para hacer frente a la crisis siempre dentro de nuestro Convenio Económico y defendido nuestro autogobierno, los intereses de los navarros". "Vamos a seguir dando pasos", ha afirmado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Aráiz, ha indicado que "nuestra preocupación viene porque Navarra no tiene garantizado el acceso a fondos europeos ni tampoco al fondo de ayudas contra el paro y no sabemos si no tenemos acceso a los 16.000 millones la situación de Navarra sería preocupante y sería para preguntarse para qué estamos en este Estado".

Ha añadido el parlamentario que "sí es así como lo dice la consejera, contará con nuestro apoyo". "Necesitamos certeza en la financiación y le animamos a que siga defendiendo esa situación", ha aseverado.