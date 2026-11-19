1135393.1.260.149.20261119120709 La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Navarra, Elma Saiz, y el candidato al Senado Ángel Moleón. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el cara a cara que se celebra este jueves entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a "contraponer dos modelos". Por un lado, ha señalado, "una buena política" representada por el PSOE, "de defensa del Estado del Bienestar, una política internacional que alza la voz ante guerras ilegales", y, por otro, "el insulto, la mala educación, el odio y las cero propuestas para hacer avanzar este país" que a su juicio representa el PP.

En un desayuno informativo en Pamplona, en el que ha estado acompañada por el número dos al Congreso, Juan Cruz Cigudosa; y los candidatos al Senado Ángel Moleón y Jesús Mari Rodriguez, Saiz ha destacado que son unas elecciones "especialmente importantes porque no hablamos de que se pueda plantear una alternancia de modelos, lo que está en juego es un mirar adelante en progreso y derechos o una auténtica involución".

Una "contraposición de dos modelos" que se va a evidenciar en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: "uno en defensa de los derechos, de la protección social, de la buena política", frente a otro, el del PP, "que representa la mala educación, el odio, los insultos y la auténtica involución".