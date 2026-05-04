Saiz "respeta" la decisión de Bolaños de demandar a Aldama: "Estamos en derecho de defendernos las personas honorables"

La ministra de Inlcusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en una imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mostrado este lunes su "respeto" ante la decisión del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de demandar al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama.

Así lo ha indicado este lunes en Pamplona, después de participar en una jornada, en respuesta a los medios de comunicación sobre la demanda de Bolaños a Aldama por vulneración de derecho al honor, tras asegurar este último "falsamente" en medios de comunicación y redes sociales que Bolaños trató de "comprar su silencio".

"Lo que estamos viendo es que hay personas que tienen estrategia de defensa y que sin ningún tipo de prueba lanzan acusaciones, y efectivamente, estamos en el derecho de defendernos las personas honorables. Así que respeto a la decisión del ministro Bolaños", ha señalado Elma Saiz.