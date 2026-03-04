Salam Gaza pone a la venta un pañuelo solidario por el 8M para recaudar fondos destinados a la población de Gaza

Imagen del pañuelo - SALAM GAZA

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Salam Gaza Nafarroa ha puesto a la venta un "pañuelo solidario feminista" por el 8M para recaudar fondos destinados a "garantizar acceso a agua potable, alimentos y apoyo sanitario para la población de Gaza".

Salam Gaza ha realizado un llamamiento "a la solidaridad con las mujeres y niñas de Gaza" porque "cada pañuelo vendido equivale a 1.000 litros de agua potable para las familias de Gaza".

El pañuelo estará a la venta en Geltoki (el miércoles de 18 a 20 horas y el viernes de 11 a 13 y de 18 a 20 horas); en la sede de Salam Gaza Nafarroa (C/ Monasterio de Tulebras, 1, bajo), el sábado de 11.30 a 13.30 horas; en Antoniutti, antes de la salida de la manifestación del 8M en Pamplona, el domingo 8 de marzo, desde las 10.30 horas; y en la Casa de las Mujeres de Pamplona el domingo 8 de marzo, desde las 11 horas.

Bajo el lema 'Desde Gaza, resistir también es feminismo', la asociación ha presentado este miércoles en Geltoki un mensaje-vídeo enviado por mujeres y niñas gazatíes a las mujeres de Navarra, "agradeciendo su apoyo y recordando que, en medio de la devastación, sostener la vida es un acto profundamente feminista".

La pieza audiovisual, grabada en el centro de la ciudad de Gaza, recoge las palabras de la voluntaria de Salam Gaza Walla Alsaifi, quien ha trasladado "un mensaje de gratitud, resistencia y dignidad". "Con decisión inquebrantable, avanzamos ayudando al pueblo palestino a tener acceso a agua potable desde octubre de 2025, trayendo esperanza y coraje con cada paso", ha subrayado.

Salam Gaza "depende de profesionales altamente cualificados de origen gazatí, que tienen un conocimiento profundo del terreno, asegurando la implantación exitosa de nuestros proyectos". "Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas, y a las entidades públicas y privadas de Navarra, por su apoyo y solidaridad con Gaza. En Gaza, lo que debería ser un derecho humano básico, como es un vaso de agua, permanece fuera del alcance de la mayoría de las familias, convirtiéndose en una lucha diaria por la supervivencia", ha añadido.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, "florecemos entre ruinas". "Las mujeres palestinas somos las guardianas de la memoria, tejedoras de esperanza y sembradoras de futuro. Aunque intenten silenciarnos, volveremos a cantar; nuestra voz cruzará cada pared. Hoy marchamos con las mujeres del mundo entero porque nuestra dignidad y libertad también son suyas. Hacemos un llamamiento a todas las personas que creen en nuestra dignidad de mujeres, para que compren el pañuelo solidario porque cada pañuelo de Salam Gaza se traduce en 1.000 litros de agua potable para nuestras familias", ha apuntado.

El agua disponible "está contaminada con patógenos mortales, es cara y se entrega irregularmente", una situación que "tiene graves impactos en la salud y la vida diaria del pueblo palestino".

Durante la presentación, la presidenta de Salam Gaza Nafarroa, Ola Arafat, ha contextualizado "la realidad que atraviesan mujeres y niñas en Gaza". "Cada día es un desafío para sobrevivir. Muchas madres recorren kilómetros para conseguir agua, preparar alimentos y cuidar a sus familias mientras la violencia lo destruye todo a su alrededor. La vida cotidiana es una resistencia constante. Allí, el feminismo no es un discurso: es cuidar, proteger, sostener la vida bajo condiciones extremas. Resistir es feminismo", ha manifestado.

Arafat ha subrayado que, "pese a la devastación, las mujeres gazatíes continúan construyendo futuro". "Ellas enseñan a sus hijas a no perder la esperanza y luchan para que sus voces no desaparezcan. Cada ayuda, cada gesto solidario que llega desde Navarra, se convierte en agua, comida, medicinas y, sobre todo, en dignidad y fuerza para seguir adelante", ha comentado.

UN PAÑUELO QUE SE TRANSFORMA EN AGUA

La rueda de prensa ha contado también con la intervención de Chaimae Daoud, secretaria de Salam Gaza Nafarroa, y de July Costa, artista serigrafista y creadora de Kapalilua, y Olatz Aldasoro, diseñadora del pañuelo solidario del 8M y otros más.

Todas han destacado que "no se trata de un símbolo decorativo, sino de una herramienta concreta de apoyo porque cada pañuelo vendido equivale a 1.000 litros de agua potable para las familias de Gaza". "Este pañuelo lleva consigo una historia de resistencia, solidaridad y memoria que no puede silenciarse", han señalado.