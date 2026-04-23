Se sale de la vía en la AP-68 en Ablitas y da positivo en tres drogas

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han atendido este jueves por la tarde una salida de vía de un turismo en la autopista AP-68, donde su conductor y único ocupante, un hombre de 42 años, ha dado positivo en tres sustancias (afetaminas, cocaína y cannabis). El suceso se ha registrado en el kilómetro 232.

Como consecuencia de estos hechos, el vehículo ha sido inmovilizado y retirado por una grúa, tramitándose las correspondientes denuncias por una infracción muy grave contra la normativa de tráfico, según ha informado la Policía Foral.

El cuerpo policial ha advertido de "los graves riesgos asociados al consumo de estupefacientes antes de ponerse al volante". "El consumo simultáneo de varias drogas multiplica la pérdida de facultades físicas y mentales. En vías rápidas como la AP-68, cualquier error de percepción debido a las drogas puede ser fatal debido a la velocidad de circulación. Estas conductas conllevan una sanción económica de 1.000 euroS, la pérdida de 6 puntos y posibles penas de prisión o retirada del permiso de conducir", ha señalado.