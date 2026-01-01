Salomé, primer nacimiento de 2026 en la sanidad pública navarra

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una niña que se llamará Salomé ha sido la primera persona que ha nacido en 2026 en los hospitales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).

El nacimiento se ha producido a las 2.23 horas en el Área Materno Infantil del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Tanto la niña como la madre se encuentran en buen estado tras el parto, según han informado el Gobierno foral.

Salomé es hija de Jesús Bindang e Isabel Nchama Ncogo.

Por el momento no se han producido nacimientos en el Hospital García Orcoyen de Estella ni en el Hospital Reina Sofía de Tudela.