Salud abre a participación pública el anteproyecto de ley foral sobre la atención paliativa y proceso final de la vida

Un momento de la jornada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno foral abre a participación pública el texto del anteproyecto de Ley Foral de derechos y garantías de la persona en la atención paliativa y en el proceso de final de vida.

Se trata de una norma, ha informado el Ejecutivo, llamada a responder a los retos actuales y futuros relacionados con la atención a las personas en situaciones de enfermedad avanzada, vulnerabilidad y final de vida. Para dar a conocer el contenido de dicha norma a la ciudadanía este martes tuvo lugar en Pamplona la jornada 'Humanizar el final de la vida' a la que acudió un centenar de personas, y hoy se ha llevado a cabo otra jornada en el Hospital Universitario de Navarra dirigida a profesionales de salud.

Se trata de la primera ley en el conjunto del país que incluye todos los derechos establecidos en la cronicidad avanzada y etapa final de vida. "La norma garantiza una atención paliativa integral, multidisciplinar y de acceso universal y equitativo en todo el territorio foral, priorizando el cuidado en el domicilio o centros residenciales", ha explicado el Gobierno.

Teniendo en cuenta a los menores y el ámbito de la discapacidad, "refuerza el derecho a la autonomía del paciente, permitiendo el rechazo o retirada de tratamientos de soporte vital y potenciando herramientas como la Planificación de Decisiones Anticipadas y el Documento de Voluntades Anticipadas".

Asimismo, regula la prestación de la ayuda para morir (eutanasia) como un derecho, estableciendo los deberes de los profesionales, el procedimiento de solicitud y el derecho a la objeción de conciencia, todo ello desde una esfera individual y comunitaria. Por último, establece obligaciones a las administraciones para asegurar recursos y formación, define el papel del Observatorio de Muerte Digna de Navarra como evaluador de la ley y deroga la legislación anterior de 2011 para evitar duplicidades.

UN AMPLIO GRUPO DE TRABAJO

Desde principios de año, el Servicio de Humanización del departamento de Salud lidera un grupo motor que ha trabajado en la redacción de este anteproyecto de forma participada con el Observatorio de Muerte Digna, profesionales y asociaciones. El grupo de trabajo está formado por el Observatorio de Muerte Digna y profesionales y responsables asistenciales del abordaje de esta etapa; representantes de comités de ética asistencial del Hospital de Tudela, Hospital Universitario de Navarra, del Hospital San Juan de Dios, y de la Clínica Universidad de Navarra, de la UPNA y de la Universidad de Navarra, asociaciones como, DMD y PaliaN, profesionales asistenciales, responsables de la Estrategia de paliativos y de la Estrategia del crónico en Navarra, la Coordinación socio sanitaria, junto con el equipo del Servicio de Humanización del departamento de Salud.

Además ha contado con la colaboración técnica y jurídica de la Fundación Grifols, en el marco de la cátedra de Bioética que dirige, de la Universidad de Vic, de la mano de su directora, Nuria Grifols, y otros miembros colaboradores como Frances Jose Maria, y Miriam Méndez.

Consolidada la primera fase en el mes de septiembre, con una propuesta de texto que incluía el preámbulo de la ley, y el índice del articulado, la propuesta actual del texto completo se ha trabajado con el grupo motor entre los meses de septiembre y octubre, dando como resultado el texto que ahora se lleva a participación ciudadana y que estará expuesto para aportaciones desde el 16 noviembre hasta el 24 diciembre vía web. Tras esta fase, y recogidas las aportaciones realizadas a través del espacio web, el texto continuará su tramitación administrativa.

JORNADA ABIERTA A LA CIUDADANÍA

Para dar a conocer el contenido del anteproyecto, el Servicio de Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental del departamento de Salud, organizó ayer una jornada que contó con la participación de un centenar de personas entre ciudadanía y tejido asociativo.

Con el objetivo de abrir un espacio de debate con los asistentes sobre los derechos médicos, éticos y legales en la última etapa de la vida, este encuentro reunió a destacados expertos de la bioética, la medicina paliativa y la sociología.

La apertura del acto corrió a cargo de Geno Ochando Ortiz, directora del Servicio de Humanización, dando paso a tres ponencias de referencia. En primer lugar, la jurista Nuria Terribas i Sala, jurista, directora de la Fundación Grifols i Lucas, entidad dedicada al impulso de la bioética, desgranó las claves para acompañar sin imponer al final de la vida.

Por su parte, la doctora María Ruiz Castellano, jefa de Medicina Interna del Hospital Universitario de Navarra, defendió los cuidados paliativos como un derecho básico. Finalmente, el doctor en Sociología por la UPNA, Pablo Echeverría Esparza, expuso las conclusiones del relevante estudio sobre el impacto y despliegue real de la Ley de Regulación de la Eutanasia en Navarra tras cinco años desde su aplicación.