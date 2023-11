Salud y el Colegio de Farmacéuticos ponen en marcha un programa de detección precoz de VIH en farmacias navarras

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viernes, 1 de diciembre, tiene lugar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2023 y el departamento de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra (COFNA) han puesto en marcha un programa piloto de detección precoz del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) en Navarra mediante el cual se realizarán pruebas rápidas de VIH en doce farmacias a aquellas personas que así lo soliciten.

El convenio de colaboración, firmado este lunes por el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, y el presidente del COFNA, Alberto Mantilla, tiene como objetivo mejorar la detección precoz de esta enfermedad y reducir el número de enfermedades de transmisión sexual en la Comunidad foral. El programa se enmarca en el marco del Plan de Prevención y Control del VIH/Sida y otras ITS del Gobierno de Navarra.

Doce farmacias navarras, seis en Pamplona, cuatro en Tudela y dos en Estella, realizarán desde este martes, 28 de noviembre, estas pruebas rápidas por el momento hasta marzo de 2024, con un coste de 5 euros para el usuario correspondiente al valor mínimo del material utilizado. La prueba consiste en la realización de un test rápido con una gota de sangre obtenida tras una punción en el dedo (similar a la prueba de control de glucosa de los insulinodependientes). Ésta se deposita en una tira reactiva y en 20 minutos se obtiene el resultado.

En caso de dar positivo, el farmacéutico derivará al usuario al centro de referencia del Servicio Navarro de Salud para que se confirme el posible positivo mediante un análisis. En caso de resultado negativo significa que no hay infección por VIH, es decir, el virus no está presente en el organismo. Para que este negativo sea totalmente fiable, se recomienda repetir la prueba si no han pasado al menos 3 meses desde la última práctica de riesgo. La protección de la identidad del paciente está preservada, ya que los usuarios solo deberán expresar su consentimiento de manera verbal, sin identificación alguna, ha informado el Gobierno foral.

Los kits reactivos empleados para la realización de la prueba se distribuirán a las farmacias desde el COFNA a través de los almacenes mayoristas. Asimismo, se pondrá a disposición de la farmacia un contenedor de residuos sanitarios para asegurar su gestión adecuada. Las farmacias que participan en este programa piloto, que ya se ha instalado en otras comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco, tendrán un distintivo que las identifica como ofertantes de la prueba rápida de VIH. Por el momento son doce las farmacias participantes, pero el programa está abierto a más farmacias.

El personal farmacéutico también ha recibido la formación específica por parte del personal técnico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en la que se han tratado los temas relativos a la prueba diagnóstica, cuestiones educativas y de consejo asistido a la hora de atender a las personas que soliciten el test o requieran información sobre el mismo o sobre la propia enfermedad.

EL RETO DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ Y DE LAS INFECCIONES NO DIAGNOSTICADAS

El departamento de Salud pretende con esta iniciativa fomentar el diagnóstico precoz del VIH para aquellas personas que sospechen haber mantenido relaciones de riesgo, "fundamental para poder mantener una buena calidad de vida y reducir el número de enfermedades de transmisión sexual detectadas en la Comunidad foral".

Los últimos datos publicados sobre diagnósticos de VIH muestran que un 46% de los nuevos diagnósticos se realizan de manera tardía. Sin embargo, el diagnóstico temprano del VIH permite el inicio del tratamiento antirretroviral adecuado, lo que mejorará tanto el pronóstico como la calidad de vida de la persona afectada. Además, a nivel de salud pública permite cortar la cadena de transmisión y evitar la transmisión a otras personas. Por tanto, promover y acercar las pruebas diagnósticas de VIH es una estrategia efectiva para reducir los diagnósticos tardíos y tratar la enfermedad desde estadios tempranos, ha indicado el Ejecutivo.

El número de diagnósticos de VIH se mantiene relativamente estable en Navarra en niveles similares a los prepandémicos. En 2022, se registraron 38 nuevos diagnósticos de VIH, frente a los 33 registrados en 2021. De enero a septiembre de este año se han registrado un total de 27 nuevas infecciones por VIH.

Por otro lado, el número de personas que viven con el VIH sigue aumentando, debido a que la incidencia de nuevas infecciones se mantiene y la supervivencia ha mejorado debida a los tratamientos antirretrovirales. En la Comunidad foral, a finales de 2022 había 1.257 personas con infección por el VIH diagnosticada (1,9 casos por cada 1.000 habitantes), el 72% hombres. La edad media de la población que vive con este virus ha aumentado: el 72% tiene más de 44 años.

Además de en las farmacias adscritas a este proyecto, se puede solicitar la prueba de VIH en el Centro de Salud, en el Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva y en los Servicios de Urgencias, además de las Organizaciones Asociación Sare Elkartea y Comisión Ciudadana Antisida de Navarra.