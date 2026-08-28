Salud convoca ayudas para el tratamiento con el método Petö de menores de 16 años con daños neurológicos

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha convocado ayudas por una cuantía de 122.604 euros para el tratamiento con método Petö de personas menores de 16 años con daños neurológicos.

Esta subvención está destinada a costear, total o parcialmente, el tratamiento con el método Petö a este grupo de menores con diagnóstico de parálisis cerebral o procesos neurológicos afines, recibido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, ambos inclusive.

En 2025, 33 personas se beneficiaron de estas ayudas, con una ayuda media de 3.378,07 euros.

PRESENTACIÓN HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Las solicitudes de subvención se podrán presentar hasta el 30 de septiembre, ambos incluidos, preferentemente de manera telemática, a través de la ficha de trámite del Catálogo de Servicios del Gobierno de Navarra.

También podrán presentarse en el Registro del departamento de Salud (calle Tudela, 20. 31003. Pamplona), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con el objetivo de mejorar la equidad en la percepción de la subvención, en caso de que la suma de las cantidades solicitadas fuera superior a la disposición presupuestaria existente, se prorrateará entre todas las personas beneficiarias, de forma que cada una de ellas reciba el mismo porcentaje sobre el gasto realizado. Así mismo, quedarán exentas del prorrateo aquellas personas beneficiarias que pertenezcan a una unidad familiar en la que durante los años 2025 y/o 2026 cualquiera de sus miembros hubiese sido víctima de violencia de género, o contase con una renta de inclusión social o renta garantizada.