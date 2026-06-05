Salud homenajea a 16 profesionales del Área de Salud de Estella jubilados en 2025

El consejero de Salud, Fernando Domínguez Cunchillos, la gerente del Área de Salud de Estella, María Mar Paternain, junto a los profesionales jubilados - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha homenajeado a los 16 profesionales del Área de Salud de Estella-Lizarra jubilados durante el año 2025.

El acto ha tenido lugar en el Hospital García Orcoyen de la ciudad del Ega, al que ha acudido el consejero de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, la directora gerente del área, Mª Mar Paternain, así como otros profesionales del área, compañeros, familiares y amigos.

El acto ha comenzado con la bienvenida por parte de la gerencia y ha concluido con las palabras de agradecimiento del consejero Domínguez, que ha puesto en valor "el desempeño, la experiencia y dedicación a los y las pacientes durante sus años trabajando para la sanidad pública navarra".

"Habéis pasado toda una larga vida profesional en distintos estamentos y ámbitos, sanitarios y no sanitarios, pero todos ellos relacionados con la salud, con el cuidado y la atención a los y a las pacientes. Y no resulta fácil dejar, de un día para otro, todas las vivencias que os han propiciado estos años de dedicación al cuidado de las personas, y que, tanto en el plano personal como en el profesional, os habrán proporcionado diferentes momentos. Os aseguro que no olvidareis ninguno, y que todos acudirán a vuestro recuerdo cuando menos lo esperéis. Personas a las que habéis dado parte de vuestro tiempo para facilitarles la vida cuando más lo necesitaban", ha indicado.

El consejero Domínguez ha deseado a los profesionales que "disfruten de la nueva etapa" ya como jubilados. "Quiero desearos que disfrutéis de la vida y aprovechéis todos los buenos momentos que os brindará también a partir de ahora", ha subrayado.

En su intervención, la directora gerente del Hospital García Orcoyen, Mª Mar Paternain, ha valorado el trabajo de los profesionales como "elemento vertebrador". "Sois el eslabón insustituible de la cadena sanitaria, el elemento vertebrador que permite los avances y la innovación constante a través del uso de las nuevas tecnologías, el rostro humano cercano que acompaña, escucha, consuela, alienta, cuida y cura, en definitiva, sois los artífices esenciales del bienestar de los usuarios del sistema de salud", ha apuntado.

En total han recibido el reconocimiento 16 profesionales que han trabajado en alguna de las zonas básicas del área de salud de Estella-Lizarra y el Hospital García Orcoyen.

Todos ellos pertenecen a diferentes categorías profesionales, tanto sanitarias como no sanitarias, relacionadas con el cuidado de los y las pacientes, con diferentes perfiles profesionales como médicos, enfermeras, TCAEs, matronas, psicólogos, administrativos, entre otros.

El acto ha sido amenizado por el Orfeón Pamplonés y se ha cerrado con la entrega de un obsequio en agradecimiento a su dedicación. Una foto de familia y un aperitivo han puesto el broche final al homenaje.