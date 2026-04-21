Salud identifica una nueva ruta de señalización molecular en cáncer para optimizar inmunoterapias biológicas

Archivo - De izda. A dcha.: Enrique Santamaría, Joaquín Fernández, David Escors, Luisa Chocarro, Grazyna Kochan, Karina Ausín y Borja Vilaplana. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Unidad de Oncoinmunología del centro de investigación biomédica Navarrabiomed ha identificado una nueva ruta de señalización molecular (interacción de las moléculas PD-1 y LAG-3 con MYC) que ocasiona que el sistema inmune no funcione correctamente en pacientes con cáncer produciendo una respuesta negativa a tratamientos de inmunoterapia convencionales. El hallazgo abre las vías a estudiar nuevas aproximaciones terapéuticas para contrarrestar la resistencia a los tratamientos oncológicos de inmunoterapia.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica de alto impacto Signal Transduction and Targeted Therapy, ha sido liderada por los doctores Luisa Chocarro, David Escors, Grazyna Kochan.

NUEVAS RUTAS MOLECULARES

Las inmunoterapias que se administran en los hospitales consisten en terapias biológicas que activan el sistema inmunitario del paciente oncológico mejorando sus defensas con el objetivo de hacer frente al tumor. Sin embargo, hay pacientes a los que no les funciona el tratamiento porque su sistema inmunitario no funciona correctamente, y se desarrollan mecanismos de resistencia. Con frecuencia esa resistencia se vincula a la expresión de la molécula LAG-3 en los linfocitos (un tipo de células del sistema inmunitario) y supone uno de los mecanismos más importantes de resistencia a las inmunoterapias convencionales. En este trabajo de investigación de Navarrabiomed se han utilizado técnicas de alto rendimiento para estudiar cómo funciona LAG-3 a nivel molecular en los linfocitos del sistema inmunitario en cáncer.

En este estudio se ha podido caracterizar por primera vez con gran detalle cómo funciona la molécula de manera individual y junto con PD-1 para inactivar a los linfocitos. En concreto, se ha descubierto que la cooperación molecular de LAG-3 y PD-1 está regulada por la inhibición de otra molécula de gran importancia en cáncer, llamada MYC, y que causa que los linfocitos no funcionen bien para reconocer y eliminar al cáncer. Esta inhibición de MYC se ha validado en linfocitos infiltrantes de tumor, que expresan PD-1/LAG-3, en datos genómicos públicos de más de 500 pacientes con cáncer.

En esta investigación se propone por primera vez una nueva ruta molecular por la que los linfocitos fallan para destruir al tumor, y se abre la vía a nuevos estudios de Navarrabiomed para seguir explorando estos mecanismos moleculares y desarrollando nuevas terapias para contrarrestarlos.

DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y FINANCIACIÓN

La investigación, que se ha realizado en colaboración con el servicio científico-técnico de Proteómica de Navarrabiomed, ha sido posible gracias a la financiación de la Asociación Española Contra el Cáncer, del Instituto de Salud Carlos III, del Gobierno de Navarra y de la Unión Europea.

Además del artículo publicado recientemente, los resultados se han presentado en el año 2025 en el congreso internacional ESMO Molecular Analysis for Precision Oncology (MAP) de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en París.