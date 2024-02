Salud mantendrá el acuerdo de cesión de ensayos clínicos "mientras no se demuestre que perjudica" a Navarrabiomed

PAMPLONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado que el acuerdo sobre la cesión de ensayos clínicos de Navarrabiomed a IdiSNA "se llevará a cabo tal y como se decidió con el consenso de todas las partes" mientras "no se demuestre que es un acuerdo que perjudica realmente" a la Fundación Miguel Servet -Navarrabiomed.

"La respuesta sobre qué medidas voy a tomar para anular o modificar el acuerdo de junio de 2022 del Patronato de IdiSNA es: ninguna. Es un acuerdo de gestión firmado por todas las partes que conforman el Patronato de IdiSNA, incluida la propia Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed", ha señalado.

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario después de que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra anunciase que ve "indicios razonables" de "descapitalización" del centro de investigación público Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet en favor de IdiSNA.

Según ha explicado Domínguez, los ensayos clínicos "suponen para la Fundación Miguel Servet un 10% de su actividad y a día de hoy los trabajadores no tienen conocimiento de cuántos ensayos se van a pasar a IdiSNA, principalmente porque aún no se ha tomado la decisión".

"Se podría decir que están poniendo la venda antes de tener la herida, adelantando un problema, a día de hoy, inexistente. Porque ya les hemos explicado en las dos reuniones que hemos mantenido con ellos que la apuesta del departamento es por la investigación pública. Y si esta decisión sobre los ensayos pusiera en peligro la investigación pública, se consideraría otra opción", ha subrayado, si bien ha incidido en que "mantendremos esta decisión, que fue firmada por todas las partes".

"Estamos seguros de que es lo que hay que hacer para cumplir lo que nos piden desde el Ministerio y para seguir manteniendo una investigación pública excelente en nuestra Comunidad, ya que con el volumen de actividad de investigación de la parte pública no se alcanzarían los criterios óptimos y no podría acreditarse el instituto", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que la semana pasada IdiSNA "recibió el informe favorable para su reacreditación por parte de la Comisión Evaluadora del Instituto Carlos III para cinco años más" y que IdiSNA "no es un ente privado" sino "de gestión pública" y conformado "simétricamente por instituciones públicas y privadas".

También ha destacado que "desde la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción en ningún momento hemos sido requeridos para poder mostrar nuestra opinión, limitándose a solicitar una cantidad ingente de material y documentación que no creemos que se haya interpretado en algunas cuestiones de la forma más correcta".

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Txomin González ha señalado que "me decepciona -el consejero- con su respuesta" porque "es un acuerdo que a nuestro entender deja mucho que desear". "Para nosotros, lo correcto hubiese sido haber modificado los estatutos de la Fundación Miguel Servet mediante acuerdo del Gobierno de Navarra con los preceptivos y informes, y después de eso, haber negociado el acuerdo con IdiSNA", ha manifestado, tras añadir que "el patronato de IdiSNA es lo suficientemente consciente de que el acuerdo conlleva riesgo de descapitalización".

También Contigo-Zurekin ha preguntado al consejero sobre el mismo tema, en concreto, sobre las medidas que va a adoptar el departamento "para garantizar que el modelo de investigación de IdiSNA y la gestión de los ensayos clínicos va a ser garante de la investigación pública".

Al respecto, el consejero Domínguez ha señalado que "todas las medidas y decisiones que se toman en relación a IdiSNA y Fundación Miguel Servet son tomadas para potenciar e impulsar la investigación pública en Navarra". "Ese es nuestro único objetivo como Gobierno y como departamento de Salud", ha asegurado.

Además, ha insistido en que "desde el departamento de Salud se apuesta por la investigación pública". "Así lo hemos reflejado en nuestros presupuestos para este año y así lo hemos manifestado a los trabajadores de la Fundación Miguel Servet. Otra cuestión es que no compartan algunos de ellos las decisiones tomadas, aunque hayan pasado casi dos años desde que se tomaron y nosotros desconocemos el porqué de esta reticencia", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que se trata de una "decisión organizativa con la que se puede estar o no de acuerdo por los motivos que sean, pero que a todas luces no puede calificarse como de dudosa legalidad o como una herramienta de descapitalización". "Se tomó esa decisión considerando que era una buena decisión y un grupo de trabajadores, aunque todavía no se ha puesto en marcha ni se ha ejecutado, están dando por hecho que es una mala decisión. Pongámosla primero en marcha para luego juzgar y valorar", ha manifestado.

Por su parte, el parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha señalado que "sabemos que este acuerdo lo firmaron todas las partes, incluida la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed". "También entendemos que esta propuesta respondía a unas circunstancias y necesidades en las que quizá no nos encontremos ahora, y quizá sea el momento de estudiar, por parte del departamento, un replanteamiento de estas condiciones, sabiendo que incluso la parte privada tampoco está del todo conforme con estas condiciones", ha apuntado, tras esperar que el departamento "analice la posibilidad de replantear este acuerdo".