Salud recuerda la necesidad de utilizar preservativo en las relaciones sexuales y hacerse la prueba de detección del VIH

Con motivo de la celebración, este sábado 1 de diciembre, del Día Mundial contra el SIDA, el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha recordado la importancia de la prevención, y ha hecho un llamamiento a la población, especialmente a personas jóvenes, para que "extremen las precauciones" en sus relaciones sexuales, mediante el uso del preservativo, y realicen la prueba de detección del VIH.

El Ejecutivo foral ha destacado en un comunicado que las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) "son hoy un importante problema de salud pública a nivel mundial". "En la última década los casos de sífilis y gonococia se han incrementado de manera notable en el Estado y en Navarra al igual que otras ITS. La infección por VIH, considerada en nuestro medio como una ITS, se ha estabilizado en 2017, con 41 nuevos casos en Navarra", ha detallado.

Desde el comienzo de la epidemia de SIDA hasta diciembre de 2017, se han diagnosticado 2.093 infecciones por VIH en población residente en Navarra, la mayor parte de ellas entre finales de la década de los 80 y principios de los 90. Posteriormente, la tasa descendió hasta un mínimo de 4,5 casos por 100.000 habitantes en 2008, según se recoge en el informe número 100 del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

El 81% de los nuevos diagnósticos de VIH en el último quinquenio fueron hombres. Entre ellos, los atribuidos a las relaciones sexuales sin protección entre hombres constituyeron el 68% y las relaciones heterosexuales no protegidas fueron la segunda categoría de transmisión (25%), siendo un 5% los casos atribuibles al consumo de drogas inyectadas.

Entre las mujeres, el predominio de la transmisión heterosexual sin protección fue mucho más marcado (93%), y la transmisión asociada al consumo de drogas inyectadas supuso también el 5%.

El 89% de los nuevos diagnósticos de VIH realizados en el último quinquenio tuvo lugar en personas de edades entre los 15 y 54 años, y el grupo de edad con mayor incidencia fue el de 35 a 44 años, aunque hubo diagnósticos de VIH en todos los grupos de edad.

El 40% de diagnósticos fue tardío, es decir, se diagnosticó simultáneamente la infección por VIH y el SIDA. "Esto indica que muchas personas no conocen su situación de infectadas y, por tanto, existe un elevado riesgo de transmitirla que se estima en 2,7 casos por cada persona, al tiempo que no se benefician de las opciones de tratamiento que reducirían sus probabilidades de contraer otras enfermedades o morir", ha señalado el Gobierno navarro.

En el momento actual las relaciones sexuales no protegidas son la categoría mayoritaria, a diferencia de los inicios de la epidemia, en que predominaba la transmisión por material compartido de inyección para uso de drogas.

Los diagnósticos de SIDA, la etapa más avanzada de la infección por VIH, y las muertes por esa causa continúan el descenso iniciado a mediados de la década de los años 90, a partir de la introducción de tratamiento antirretrovirales de alta eficacia. Los tratamientos actuales "permiten reducir muy eficazmente el número de virus y las probabilidades de supervivencia se acercan a las del conjunto de la población. Además reducen el riesgo de transmisión a otras personas".

El número de hombres diagnosticados en los últimos años cuadruplica al de mujeres, siguiendo una pauta mantenida en el recorrido histórico de la epidemia.

"Si consideramos que las personas infectadas que conocen su situación siguen tratamiento antiviral y, por tanto, tienen menos probabilidad de transmitir la infección, pero aun así el número de diagnósticos no se reduce, la única explicación es que se produce una elevada frecuencia de prácticas sexuales de riesgo", ha concluido el Ejecutivo foral.

Por este motivo, "es preciso recordar la recomendación de usar el preservativo en las relaciones sexuales con penetración, excepto cuando se tiene la seguridad de que la persona con la que se mantienen no padece estas enfermedades". De la misma manera, ha recordado que "otros métodos anticonceptivos no previenen las infecciones de transmisión sexual".

La prueba del VIH "es accesible y sencilla". Puede hacerse en cualquier centro de salud de forma gratuita. También es posible realizarla en cualquier Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSyR) y en los centros pertenecientes a ONG (en Navarra, SARE y la Comisión Ciudadana Antisida).

DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA

El 1 de diciembre es el Día Mundial contra el Sida. Con tal motivo, este viernes, 30 de noviembre, a las 11 horas en el Parlamento de Navarra se procederá a la lectura del manifiesto "Si conoces, tu mirada se transforma".

Además, en el Salón de Actos del Hospital Reina Sofía de Tudela se celebrará una Mesa Redonda con el título 'Hablemos de la infección por VIH: atención integral' con participación de Lázaro Elizalde, director del Servicio de Ciudadanía Sanitaria del departamento de Salud; Santiago Urmeneta, trabajador social del Hospital Reina Sofía; y Teresa Rubio, especialista de Medicina Interna de dicho hospital.