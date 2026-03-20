Sancionado un cliente de un local de Tudela que se mostraba agresivo y que llevaba un cuchillo de cocina

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 42 años ha sido sancionado esta semana en Tudela por mostrarse en actitud agresiva en un local hostelero del centro, y tener en su poder un gramo de cocaína y un cuchillo de cocina en su espalda.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 3 horas de la madrugada del jueves se recibió la llamada de un local de hostelería del centro, en la que se informaba de la presencia de "un cliente agresivo que pudiera portar un cuchillo".

A la llegada de los agentes, se identificó al hombre y se le realizó un registro, en el que se localizó un gramo de cocaína y un cuchillo de cocina en su espalda. Fue sancionado por ambos motivos y se requisaron los objetos. El hombre se marchó del lugar.

Media hora más tarde se realizó un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial, ante la negativa a someterse a la prueba etilométrica de un joven de 25 años que circulaba por calle Urzante con "evidentes síntomas de consumo de alcohol".

Por otro lado, a las 15.30 horas se recibió el aviso de un perro agresivo en la zona canina de Tejerías. Se comprobó que el animal no se encontraba registrado y no tenía en vigor las vacunas obligatorias, por lo que se localizó al propietario. Fue propuesto para sanción y se informó a los servicios veterinarios del Ayuntamiento.

A las 1.15 horas se realizó una prueba de drogas con resultado positivo indiciario en cocaína y THC a un varón de 28 años que circulaba con la inspección técnica de vehículos caducada desde hace un año. Fue sancionado por dicho motivo, y si el laboratorio confirma el resultado, será denunciado.