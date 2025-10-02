Sancionados en Tudela dos personas en patinete al dar positivo en marihuana

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha sancionado este miércoles por la noche a dos varones, de 45 y 18 años, que circulaban en patinete eléctrico y que dieron positivo indiciario en THC, principio activo de la marihuana, en la prueba de drogas.

Sobre las 21.00 horas se observó en Díaz Bravo a un varón montado en un patinete eléctrico sin hacer uso del chaleco reflectante en horario nocturno, tal como establece la ordenanza de tráfico. Al proceder a su sanción pudo observarse que el conductor, un varón de 45 años, presentaba síntomas de haber consumido alguna sustancia, motivo por el que se sometió a la prueba de drogas, dando un positivo indiciario en THC. Se enviaron las muestras al laboratorio y, de confirmarse el resultado, será sancionado con una cuantía de 1.000 euros.

Por otro lado, a la 1 de la madrugada se ha intervenido con otro conductor de patinete eléctrico, en este caso un varón de 18 años, el cual circulaba por plaza de los Fueros, siendo una zona peatonal. Al proceder a su sanción, pudo observarse que podía haber consumido alguna sustancia, motivo por el que se sometió a la prueba de drogas, dando un positivo indiciario en THC, por lo que las muestras fueron enviadas al laboratorio hasta su confirmación.

A su vez, se comprobó que el patinete alcanzaba, al menos, una velocidad de 38 km/h, por lo que se trata de un vehículo fuera de norma, siendo denunciado también por tal motivo y el patinete retirado al depósito municipal.