Satse entrega más de 2.000 firmas en el Parlamento foral para exigir soluciones contra el calor en centros sanitarios

Satse entrega más de 2.000 firmas en el Parlamento de Navarra para exigir soluciones contra el calor en centros sanitarios.

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse ha entregado este jueves en el Parlamento de Navarra más de 2.000 firmas recogidas durante el verano por profesionales y pacientes para demandar "una climatización adecuada e inmediata en los centros sanitarios navarros" ante el calor "extremo".

El escrito presentado subraya que "las temperaturas extremas de este año, recurrentes en servicios muy delicados como el pabellón E (neurología, geriatría y psiquiatría), Andraize o en el antiguo hospital maternal, Virgen del Camino, dificultan la atención sanitaria, ponen en riesgo la recuperación de pacientes y comprometen la salud del personal".

Satse ha señalado en una nota que "durante los últimos meses se han sucedido los testimonios de profesionales y usuarios que han tenido que soportar situaciones extremas". "En el Hospital Universitario de Navarra, algunas habitaciones han superado los 30ºC, lo que se ha descrito como un calor agobiante tanto para pacientes como para el personal", ha explicado.

El sindicato ha añadido que "en el Virgen del Camino las plantas expuestas al sol fueron calificadas como insoportables por los familiares de ingresados". "Una enfermera incluso llegó a sufrir una bajada de tensión en plena jornada hace un par de veranos, en una habitación sin climatización, lo que derivó en una fractura de tibia y peroné. Y no faltan quienes definen su lugar de trabajo como un cocedero en verano y un congelador en invierno, en referencia a salas de agudos y zonas de descanso sin climatización", ha señalado.

Por otro lado, el sindicato ha subrayado que el anuncio del Gobierno foral de climatizar el antiguo Hospital de Navarra en 2026 es "un paso en la buena dirección", pero ha advertido de que "no puede quedarse en meros titulares".

Satse ha considerado, además, que la medida "resulta claramente insuficiente, ya que numerosos servicios del Hospital Universitario de Navarra seguirán sin climatización, como el mencionado Pabellón E o la planta Sexta General de Virgen del Camino, que este verano han sufrido temperaturas extremas que han afectado directamente a pacientes y profesionales".

En el texto entregado, Satse solicita al Parlamento "un estudio exhaustivo sobre el impacto que la falta de climatización ha tenido en pacientes y profesionales, recursos inmediatos para reformas estructurales que garanticen sistemas duraderos y sostenibles, y un seguimiento riguroso del cumplimiento del anuncio del Ejecutivo foral". Asimismo, reclama la dotación de equipos portátiles de climatización en áreas críticas mientras se acometen las obras.

Con la entrega de estas firmas, Satse cierra la campaña iniciada en verano para criticar "las condiciones que se han vivido en los centros hospitalarios con las elevadísimas temperaturas". Además, el sindicato ha repartido a lo largo del verano más de 1.000 abanicos a profesionales de enfermería como solución simbólica frente al calor.

Estas firmas se suman a las diferentes campañas que los propios profesionales de Salud han iniciado por cuenta propia en las distintas plantas y servicios en las que, a través de plataformas online como change.org, han acumulado miles de firmas con el mismo objetivo.

"Esperemos que la administración dedique menos tiempo a estudiar cómo climatizar y más a ejecutar ya las reformas necesarias después del evidente desgaste de la plantilla con este tema", han señalado desde Satse, para afirmar que mantendrán "una vigilancia activa" y ejercerán "presión institucional constante para que la climatización llegue de manera efectiva y sin más demora".