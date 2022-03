Sayas y Adanero presentan una plataforma como "un espacio libre que nace sin peajes" para dar voz a quienes les apoyan

Han comentado que "en poco días" 631 navarros les han pedido un "paso adelante"

Los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero han presentado una plataforma, que "no un partido político", para "canalizar" el apoyo ciudadano que han recibido a raíz de la expulsión temporal de UPN por no acatar la disciplina de voto con la reforma laboral. "Entre todos, se trata de ilusionar a la gente del centro derecha", han afirmado.

En declaraciones a los medios de comunicación junto al Monumento a los Fueros en Pamplona, García Adanero ha dicho que esta iniciativa "no es la segunda vuelta de ningún congreso". "No estamos para meternos con nadie, ni ir contra nadie", ha afirmado, para indicar que su adversario es el Gobierno "pentapartito", el "Sanchismo" y "no ningún partido que representa al centro derecha en Navarra".

El diputado ha manifestado que "hay mucha gente que está ilusionada con un proyecto, con una plataforma, con una forma de vehiculizar el apoyo que nos están dando desde que se produjo la famosa votación -a la reforma laboral". "Es una constante el apoyo ciudadano", ha dicho, para exponer que buscan dar una respuesta "a esta gente que está ilusionada, que cree que se puede cambiar el Gobierno y que tiene las ideas del centro derecha. Hace falta una alternativa seria y responsable para que tanto en España como en Navarra haya unos gobiernos que se preocupen de los ciudadanos", ha apuntado.

Ha incidido así en que defienden "una Navarra como comunidad política diferenciada, dentro de España y orgullosa de su pertenencia a España y con la libertad como principio fundamental". Y en ese sentido, ha dicho que "en los últimos años tanto por el Sanchismo como por el pentapartito en Navarra las libertades individuales se están menguando; y estos días lo estamos viendo con las clases de religión". "Hay que pelear por conseguir los espacios de libertad que tuvimos en el pasado y por todo aquello que supone el progreso para nuestra Comunidad", ha señalado.

Por su parte, Sergio Sayas ha detallado que, "en pocos días", 631 navarros les han pedido "un paso adelante" para crear una plataforma que "sea un espacio de libertad". "Es un espacio de libertad que nace sin peajes, libre, que pretende dar voz a esos ciudadanos navarros que hoy se sienten defraudados y decepcionados y quieren transformar esa decepción en una corriente de ilusión", ha explicado.

