Sayas critica que "el modelo de renta garantizada que propone la izquierda no tiene intención de acabar con el fraude"

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha asegurado que el PP "no tiene ninguna esperanza en el modelo de renta garantizada que propone la izquierda", al considerar que "es un sistema acomplejado, ineficaz y que no tiene ninguna intención real de acabar con el fraude que llevan una década sin combatir".

Sayas ha afirmado en una nota que el objetivo del Partido Popular es "terminar de una vez con el fraude masivo en las rentas garantizadas" y asegurar que "las ayudas lleguen exclusivamente a quienes de verdad las necesitan".

Tras ello, el dirigente 'popular' ha criticado el "descontrol absoluto que existe actualmente en torno a esta prestación". "Hoy hay personas cobrando la renta de las que no sabemos ni siquiera si viven realmente en Navarra, si acuden a entrevistas de trabajo o si rechazan ofertas laborales. Este sistema ha dejado de ser una red de protección para convertirse en un coladero", ha afirmado.

El secretario general del PPN ha subrayado que Navarra está destinando 111 millones de euros a esta prestación mientras "en el 76% de los expedientes analizados no se puede verificar que se cumplan los requisitos". "Estamos hablando de una cantidad enorme de dinero público que sale del bolsillo de todos los navarros. No estamos ante un problema menor ni ante algo que se arregle con retoques. Hace falta un cambio radical de modelo", ha señalado.

Asimismo, Sayas ha advertido del "escaso vínculo" entre la renta garantizada y el empleo. "Según los datos disponibles, solo 4.669 perceptores firmaron un contrato de trabajo en 2024, lo que supone que apenas el 22% de las personas en edad laboral accedieron a un empleo. Solo dos de cada diez personas que pueden trabajar han tenido un contrato. Esto demuestra que el sistema no está ayudando a salir adelante, está consolidando la dependencia y desincentivando el esfuerzo", ha afirmado.

Finalmente, ha defendido la necesidad de "endurecer los controles, reforzar los requisitos y vincular de forma real la ayuda al empleo". "El dinero público debe servir para ayudar a quien lo necesita de verdad y con el fin de que se inserte progresivamente en nuestra sociedad, no para sostener un modelo que permite vivir del sistema sin trabajar", ha concluido.