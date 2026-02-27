Sayas: "Se destinan 22 millones a renta garantizada en la Ribera y el 78% de los perceptores no tuvo contrato en 2024"

Archivo - El secretario general del Partido Popular de Navarra, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha afirmado este viernes en Tudela que "durante el año 2024 el 78% de los perceptores de renta garantizada no tuvo ningún contrato" y ha destacado que "solo en la Ribera el Gobierno de Navarra está destinando 22 millones de euros a renta garantizada".

Según ha señalado, el dinero dedicado a la "renta garantizada no está sirviendo para que esa gente encuentre un trabajo, que es para lo que debería servir". En este sentido, ha afirmado que "este dinero está sirviendo para que haya gente que directamente está usando la renta para no trabajar".

Sayas ha subrayado que esta situación contrasta con la realidad de la Ribera, donde "sectores como la agroalimentación, la hostelería o la construcción no pueden contratar personal". Tras ello, ha defendido la necesidad de modificar el actual modelo.

Por ello, ha anunciado que el Partido Popular registrará este mes en el Parlamento de Navarra una proposición de ley con tres medidas principales. "En primer lugar, quien rechace un puesto de trabajo dejará de percibir la renta garantizada. En segundo lugar, quien no se someta a un proceso individualizado y público de búsqueda activa de empleo también dejará de recibirla. Y, en tercer lugar, se endurecerán los requisitos para acceder a la prestación, exigiendo al menos cuatro años de residencia legal en la comunidad", ha explicado.

Sayas ha afirmado que "el objetivo es que la renta garantizada sirva para encontrar trabajo y no para perpetuar situaciones de dependencia".