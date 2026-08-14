Sayas dice que Navarra "no tiene más capacidad" para acoger menores y critica la "sumisión" de Sánchez con Marruecos

El secretario general del PPN, Sergio Sayas. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado y secretario general del Partido Popular de Navarra (PPN), Sergio Sayas, ha asegurado que Navarra "no tiene más capacidad para acoger" menores migrantes no acompañados y ha destacado que "los navarros no tenemos por qué pagar" la "cobardía" y la "sumisión" del gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos.

En una publicación en la red social X, Sayas se ha dirigido a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, para decirle que "Navarra no tiene más capacidad para acoger" menores migrantes porque "todos los centros están saturados". "Te hemos pedido información sobre la situación en la que se encuentran esos centros. Dánosla cuanto antes", ha exigido.

Sayas se ha pronunciado de esta manera después de que la presidenta navarra haya criticado que las comunidades gobernadas por el PP "no están dispuestos a asumir la responsabilidad y la legalidad que les corresponde en la atención de los niños y las niñas" tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio.

"Los navarros no tenemos por qué pagar la dejadez del gobierno de Sánchez, su cobardía en la defensa de la integridad de España y su sumisión a Marruecos", ha espetado el diputado 'popular', quien ha dicho a Chivite que "ya sabemos que tú harás lo que Sánchez te mande pero no cuentes con Navarra".