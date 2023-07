Sayas pide "concentrar todo el voto en el Partido Popular para pintar el mapa de Navarra en azul"

PAMPLONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP al Congreso por Navarra, Sergio Sayas, ha pedido este viernes "concentrar todo el voto en el Partido Popular para pintar el mapa de Navarra en azul el próximo domingo" en las elecciones generales y ha advertido de que "si no las gana el Partido Popular, las va a ganar el Partido Socialista".

Sayas, en un acto en Tudela junto con la candidata al Senado Amelia Salanueva y el presidente del PPN, Javier García, ha asegurado que "hemos visto una campaña en la que la gente en la calle está entregada, ilusionada, tiene muchas ganas de cambiar el Gobierno de España y desde luego el apoyo que estamos recibiendo para Alberto Núñez Feijó es un apoyo abrumador". "Un apoyo que vamos a volver a ver el domingo en las urnas, que es donde de verdad importa, y que lo vamos a ver de la única manera posible, que es con las papeletas del Partido Popular", ha dicho.

El candidato 'popular' ha asegurado que "estamos muy cerca de ganar al Partido Socialista las elecciones generales también en Navarra, estamos a un punto y medio de conseguir ganar las elecciones generales en Navarra".

En ese sentido, Sayas ha señalado que "necesitamos concentrar todo el voto en el Partido Popular para pintar el mapa de Navarra en azul el próximo domingo". "Os pido a todos que seáis protagonistas de la victoria de Feijóo, que el lunes cuando veáis el nuevo Gobierno de España podáis decir que yo contribuí, yo soy protagonista, yo lo elegí, gracias a mi voto Feijóo es presidente y la única forma de hacer eso es elegir la papeleta del Partido Popular", ha indicado.

Por su parte, la número uno del PP al Senado por Navarra, Amelia Salanueva, ha señalado que "el 'sanchismo' se está acabando, ya queda muy poco para acabar con él, y en Navarra además por incomparecencia de Sánchez". "Sánchez ni ha pisado Navarra. Ya hemos visto que no le ha gustado la política de calle, que él está más en los platós de televisión, entre Falcon y Falcon. No quiere ir porque escucha cosas que no le gustan, que no son de agrado ni de premio a su gestión", ha asegurado.

A continuación, Salanueva ha señalado que "queda poco pero tenemos que rematar la faena, el día 23 hay que votar al PP". Además, ha incidido en la importancia de votar tanto al Congreso como al Senado. "Las Cortes Generales la forman las dos Cámaras. Es necesario votar al Congreso, que es donde los diputados que elijamos por Navarra van a servir para que apoyen la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero también al Senado, que tiene funciones importantes como poder aplicar el artículo 155 de la Constitución como medida excepcional", ha indicado.

La candidata al Senado ha pedido "el apoyo explícito a los votantes de UPN, que ahora, aunque ellos no quieran, y lamentablemente es así, van a tener que elegir". "Pedimos también el apoyo a los votantes de Vox que no tienen papeleta en el Senado a quien votar -Vox solo se presenta al Congreso en Navarra-. Y pedimos también el apoyo a los votantes del Partido Socialista decepcionados con su partido. Queda muy poco para derogar el 'sanchismo' y la mayoría de los ciudadanos vamos a ser en esta fiesta de la democracia partícipes y colaboradores de este premio que va a ser acabar con las política del 'sanchismo'", ha asegurado.

En la misma línea, el presidente del PPN, Javier García, ha afirmado que "quedan pocas horas para derogar el 'sanchismo' y Navarra tiene que ser parte de esa derogación de 'sanchismo', y la única opción que hay, clara, real y útil, es votar al Partido Popular, es votar a Alberto Núñez Feijóo". "Todo aquello que no sea votar al Partido Popular sí que es tirar el voto y apoyar a Sánchez para que siga en la Moncloa", ha indicado.

Javier García ha sostenido que, "si los navarros quieren sacar a Sánchez de la Moncloa, solo hay una única opción, solo hay una única papeleta, que es la del Partido Popular". "Votar al Partido Popular es tener Canal de Navarra, votar al Partido Popular es tener agua de calidad en la Ribera, votar al Partido Popular es tren de alta velocidad también con parada y estación en Tudela y votar al Partido Popular es conectar Navarra, conectar Tudela, la Ribera, con Madrid a través de la autovía A-15", ha dicho.

Por tanto, ha pedido "concentrar, unir el voto en la única opción posible para sacar a Sánchez, en la única opción posible para tener en el centro derecha representación en el Congreso de los Diputados, que es el Partido Popular". "Tenemos un reto, que es sacar a Sánchez de la Moncloa y terminar con las políticas nefastas de este Gobierno para dar futuro a Navarra y dar futuro a España", ha asegurado.