Sayas (PP): "Hay empleo en el campo, pero pagamos la renta garantizada a quienes no quieren ocuparlo"

Archivo - El diputado del PP, Sergio Sayas, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha advertido de "la grave contradicción que vive Navarra en materia de empleo y política social" y ha afirmado que "hay empleo en el campo, pero pagamos la renta garantizada a quienes no quieren ocuparlo".

El PPN ha señalado en una nota que, según el análisis sobre necesidades de empleo en Navarra de 2023, el sector agroalimentario y la agroindustria necesitan más de 400 trabajadores. En concreto, existen 200 puestos agrícolas y 236 agroalimentarios sin cubrir, según datos de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN).

"Frente a esta realidad, el último informe del Gobierno de Navarra sobre renta garantizada recoge que en 2024 hay 16.758 perceptores de esta prestación. Hay empleo en el campo, pero estamos pagando la renta garantizada a quienes no quieren ocuparlo. Que falten cientos de trabajadores mientras destinamos millones a esta ayuda demuestra que el sistema está mal diseñado. No está ayudando a encontrar empleo, está consolidando la inactividad", ha afirmado Sergio Sayas.

El secretario general del PPN ha subrayado que "muchos de estos puestos no requieren cualificación específica, lo que permitiría que una parte importante de los perceptores pudiera incorporarse al mercado laboral de manera inmediata". "No podemos mantener un modelo en el que el esfuerzo de quienes trabajan sirve para sostener un sistema que no exige responsabilidades. Si alguien puede trabajar y rechaza hacerlo, no puede seguir cobrando como si nada", ha afirmado.

Sayas ha defendido que "la renta garantizada debe estar vinculada de forma real y efectiva a la búsqueda activa de empleo y a la aceptación de ofertas adecuadas". "La ayuda social debe ser temporal, condicionada y orientada al empleo. Lo contrario es perpetuar el problema", ha señalado.