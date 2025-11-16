Sayas (PPN) afirma que "el socialismo navarro se hunde en la corrupción y en el deterioro de los servicios públicos"

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra (PPN), Sergio Sayas, ha afirmado que el Debate sobre el Estado de la Comunidad ha evidenciado que "el socialismo navarro se hunde en la corrupción y en el deterioro de los servicios públicos", y que María Chivite "continúa atrincherada, sin respuestas y sin nada que ofrecer a los navarros".

En un comunicado, ha reprochado que la presidenta "sigue sin dar una sola explicación sobre la corrupción que salpica a su Gobierno", recordando que su Ejecutivo "ha adjudicado más de 100 millones de euros en obras a la trama vinculada a Cerdán" y "continúa actuando como si no fuera la responsable de un entramado que ya investiga el Tribunal Supremo y que se extiende por toda España"

El secretario del PPN ha valorado los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado viernes en varias sedes de Acciona, en Madrid y Bilbao, y las cooperativas guipuzcoanas Noran y Erkolan, "ambas vinculadas a Servinabar, la empresa en el centro de la trama". "Recordemos que Servinabar ha sido una agencia de colocación para socialistas y amigos de Santos Cerdán, y que Noran y Erkolan le servían para desviar el dinero que ganaba de obras públicas", ha subrayado.

"Esto acorrala cada vez más a María Chivite y a su Ejecutivo. Se les acaban las excusas sobre Belate, sobre las obras del Archivo, el Navarra Arena, las VPO o el Colegio Público de Arbizu", ha manifestado Sayas. "Chivite quiere comportarse como una presidenta normal, pero Navarra no está dispuesta a normalizar la corrupción", ha afirmado Sayas, quien ha insistido en que la presidenta "debe irse no por la oposición, sino por la corrupción".

Además, desde el PPN han subrayado que, tras el debate, "queda patente" que el Gobierno de Navarra "solo es estable porque cuenta con el favor de EH Bildu", que "sostiene todas sus políticas a cambio de cesiones". Entre ellas, ha señalado, "la manipulación de la memoria histórica: reescribir nuestra historia, equiparar víctimas y seguir sin pedir perdón".

Sayas ha acusado al Partido Socialista de llevar "seis años blanqueando a la izquierda abertzale", aplicando políticas "intervencionistas" y adoptando discursos "que nunca habían defendido", "todo para obtener su silencio ante los casos de corrupción que afectan al Gobierno; un claro 'win-win', pero aquí los que pierden son los navarros".