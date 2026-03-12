Sayas reprocha a María Chivite que su política de vivienda está "machacando" el "futuro de los jóvenes"

Archivo - El diputado navarro del PP Sergio Sayas a su llegada a un pleno en el Congreso de los Diputados, a 19 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Pleno del Congreso tiene previsto debatir el próximo 9 de enero, en una sesión extraordinaria, las - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Navarra y diputado en el Congreso, Sergio Sayas, ha criticado este jueves que se ve en Pamplona "el desastre del intervencionismo en vivienda" y ha reprochado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que su política de vivienda está "machacando" el "futuro de los jóvenes".

En la red social X, Sayas ha señalado que "ya vemos en Pamplona lo que era obvio: el desastre del intervencionismo en vivienda" y ha indicado que "se retira el 26% de la oferta de alquiler residencial". "La ciudad que más en España", ha afirmado, para exponer que "aumenta un 58% el alquiler de temporada".

Tras censurar que la política de vivienda del Gobierno foral "está machacando el futuro de los jóvenes", Sergio Sayas ha indicado que desde el PPN lo advirtieron. "Preferiste ponerte las gafas del sectarismo que habitualmente practicas", ha reprochado a Chivite.

"Más te valía hacer vivienda protegida en lugar de seguir destrozando la oferta", ha continuado diciendo Sayas a Chivite, para añadir que "al ritmo que vas necesitaremos 20 años solo para satisfacer la demanda actual".