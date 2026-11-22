Sergio Sayas, número dos al Congreso por la coalición UPN-PP. - PABLO LASAOSA / UPN-PP

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la coalición UPN-PP al Congreso, Sergio Sayas, ha asegurado este domingo que las políticas de Pedro Sánchez y María Chivite "han agravado el problema de acceso a la vivienda, hasta convertirlo en el primer problema de los españoles". "La vivienda se ha convertido en un drama para millones de españoles y eso tiene un responsable: las políticas intervencionistas, sectarias y de la izquierda más radical de Europa que ha practicado Pedro Sánchez", ha afirmado.

En un acto electora junto al antiguo edificio de Maristas, Sayas ha advertido de que Navarra "sufre especialmente las consecuencias de estas políticas. Mientras en España se ha retirado del mercado el 30% de la oferta de alquiler, en Navarra ese porcentaje alcanza el 44%". Igualmente, ha asegurado que "en 2011, el 95% de los solicitantes de vivienda protegida en Navarra obtenían una vivienda. Hoy, con las políticas de María Chivite, que luego se llama progresista, lo hacen el 3%".

El candidato ha señalado que "más de 20.000 navarros esperan una vivienda protegida" y que "actualmente apenas se construyen unas 500 al año". "Necesitamos 40 años solamente para dar una respuesta a la demanda actual", ha destacado. A esta situación ha sumado "la elevada fiscalidad que soportan quienes compran una vivienda en Navarra" y ha defendido "reducir por debajo del 4% los impuestos que gravan la compra de vivienda de segunda mano y nueva, frente al 6% y el 10% actuales".

Sayas ha propuesto "derogar los aspectos más intervencionistas de la Ley de Vivienda, aprobar una ley estatal de suelo que agilice los trámites para construir y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios". También ha reclamado "medidas contundentes contra la ocupación ilegal". "Los okupas van a salir de las viviendas ocupadas en menos de 48 horas", ha asegurado. "Nos han prometido 184.000 viviendas, pero lo único que han construido son toneladas de demagogia", ha reprochado.

"LOS NAVARROS DEBEN CASTIGAR ELECTORALMENTE AL PSOE"

Sergio Sayas ha pedido a los navarros "una movilización masiva en torno a UPN-PP para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez". "Solo movilizándonos en torno a UPN-PP seremos capaces de sumar desde Navarra para sacar a Sánchez de La Moncloa", ha afirmado.

El candidato ha lamentado "la degradación de las instituciones y los servicios públicos, pero especialmente la corrupción que afecta al Partido Socialista". "Sánchez hizo en Navarra el laboratorio de pruebas de una corrupción que luego extendió a todo el territorio nacional", ha asegurado.

Por ello, ha defendido que los navarros "deben castigar electoralmente al PSOE". "Hemos pasado vergüenza de ver nuestra comunidad siendo la portada de la corrupción socialista en todos los medios nacionales", ha censurado.

Sayas ha concluido apelando a quienes quieren una Navarra "como una tierra de futuro, de libertad y de esperanza, y no manchada por la corrupción". "Los navarros merecemos, los navarros necesitamos un cambio en España y vamos a ser protagonistas de ese cambio", ha concluido.