Seis personas trasladadas tras una colisión múltiple en Esquíroz

PAMPLONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas leves la madrugada del jueves tras colisionar cuatro vehículos en la A-15 a su paso por Esquíroz (Galar). Se trata de cinco mujeres, una de 19 años, dos de 20 años, una de 30 y otra de 33; y un varón de 20 años.

Según han informado desde el Gobierno foral, el Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 21.39 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial y de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 85,9 de la A-15 (Ronda de Pamplona Oeste) en Esquíroz (Galar), cuando han colisionado por alcance cuatro vehículos que se encontraban en una retención provocada por un siniestro anterior en el que no ha habido personas heridas.

Los servicios de emergencia han trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a seis personas, todas ellas con contusiones con pronóstico leve.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.