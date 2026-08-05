Sendaviva acogerá conferencias y experimentos en tiempo real para analizar el efecto del eclipse

Imágenes del proyecto de lanzamiento de un globo estratosférico desarrollado por seis estudiantes de Bachillerato de Investigación de los institutos Plaza de la Cruz y Basoko. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto EKLIPSE, impulsado por el Gobierno de Navarra junto a NICDO-Planetario de Pamplona, convertirá Sendaviva en un espacio de divulgación e investigación científica el próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol. El parque acogerá experimentos en tiempo real y analizará cómo este fenómeno afecta a la atmósfera, la fauna y la percepción humana.

La propuesta, con seis conferencias y cuatro experiencias científicas, acercará al público el conocimiento que hay detrás de este fenómeno astronómico y contribuirá a investigaciones nacionales e internacionales "que aprovecharán esta oportunidad excepcional para estudiar procesos difíciles de observar en condiciones habituales".

La jornada comenzará con una sesión divulgativa del Planetario de Pamplona sobre qué ocurre durante un eclipse total y por qué la totalidad constituye uno de los mejores laboratorios naturales para la astronomía. El programa abordará también la huella de estos fenómenos en la literatura universal, en una conferencia de Asun Maestro vinculada al espacio de lectura y al Bibliobús, organizados en colaboración con el Servicio de Bibliotecas de Navarra, explican en un comunicado desde el Gobierno foral.

Además, la programación abordará cómo un eclipse "cambió para siempre nuestra forma de estudiar el universo y nos permitió descubrir que estamos hechos de los mismos materiales que las estrellas". Las astrónomas Ana Monreal, del Observatorio de Leiden, y Peter Weilbacher, del Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam, explicarán cómo el eclipse de 1868 permitió observar por primera vez las capas externas del Sol, impulsó el desarrollo de la espectroscopia moderna y condujo al descubrimiento del helio. Hoy, esta técnica permite conocer la composición química, la temperatura o el movimiento de estrellas y galaxias situadas a millones de años luz.

La programación permitirá conocer también algunos de los proyectos científicos que aprovecharán el eclipse para obtener nuevos datos. El físico y divulgador Arnaitz Fernández compartirá ideas, experiencias y conocimientos relacionados con la física, la meteorología y la observación de fenómenos naturales. Por su parte, Efrén Fernández, coordinador de proyectos del Departamento de Medio Ambiente de Sendaviva, y especialistas del Planetario de Pamplona, presentarán investigaciones sobre la respuesta de la fauna y el impacto psicológico y social que provoca una experiencia colectiva de estas características.

CIENCIA EN ACCIÓN DURANTE EL ECLIPSE

Uno de los momentos más destacados será el lanzamiento de un globo estratosférico desarrollado por seis estudiantes de Bachillerato de Investigación de los institutos Plaza de la Cruz y Basoko, tutorizados por el Planetario de Pamplona. El experimento forma parte del proyecto nacional Misión Globo Sonda, que coordinará el lanzamiento simultáneo de una veintena de globos a lo largo de la franja de totalidad. Su objetivo es registrar, desde unos 38 kilómetros de altitud, la evolución de variables atmosféricas durante el eclipse e intentar captar el desplazamiento de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre.

Tres estudiantes de Plaza de la Cruz y tres de Basoko realizaron una prueba recientemente, que explicarán en una conferencia el día 12 en Sendaviva, donde por la tarde tendrá lugar el lanzamiento del globo estratosférico para el seguimiento del eclipse.

La investigación continuará a ras del suelo con la participación de Sendaviva en el proyecto europeo EclipseDSM. Un fotómetro registrará la evolución de la iluminación, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica durante el eclipse, y los datos se incorporarán a una red internacional de observación.

El parque participará también, junto a Larra-Belagua, en ECOECLIPSE, un proyecto coordinado por la Universidad de Sevilla que analizará, mediante grabaciones acústicas, cómo responde la avifauna a la oscuridad repentina en dos ecosistemas con características diferentes: Sendaviva, dentro de la franja de totalidad, y Larra-Belagua, con un 98% de ocultación solar.

Asimismo, Navarra colaborará en ECLIPSE TOTAL, una investigación liderada por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que estudiará el estado de asombro y los efectos sociales que genera compartir un acontecimiento astronómico de esta magnitud.