El Señorío de Bertiz programa actividades este sábado con motivo del Día Internacional de los Bosques

PAMPLONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques, efeméride que se celebra desde 2013, cuyos organizadores oficiales son el Foro de la Naciones Unidas para los Bosques y la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Con este motivo el Parque Natural Señorío de Bertiz ha organizado una serie de actividades abiertas a todos los públicos y de carácter gratuito.

En 2026 el lema elegido por Naciones Unidades es 'Bosques y Economías', destacando que los bosques son esenciales no solo por su valor ambiental, sino también por su aportación al empleo, a los recursos y al desarrollo rural. Su gestión sostenible puede generar actividad económica a través de productos como la madera, la biomasa, el corcho u otros aprovechamientos forestales, ha informado el Gobierno foral.

Este enfoque recuerda que proteger los bosques también es invertir en futuro, resiliencia y oportunidades para el territorio. En un momento marcado por el cambio climático y la despoblación rural, los bosques deben ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo sostenible, ha añadido.

El Parque Natural Señorío de Bertiz se suma anualmente a la celebración de este día organizando actividades para visibilizar y concienciar a cerca de la importancia de los bosques.

Este año el programa está compuesto por tres actividades que tendrán lugar a lo largo del sábado 21 de marzo, permitiendo a los participantes descubrir y disfrutar de Señorío de Bertiz. Además, el acceso al jardín Histórico-Artístico será gratuito.

Las tres actividades son un taller de luces y sombras, de Zurrunka Teatro, para practicar técnicas del teatro de sombras, así como para trabajar el desarrollo de la imaginación, la creación y el juego; una conferencia sobre el castaño en Navarra a cargo de Ander Aguirre (FORESNA), y la proyección del documental Urak Aske (2021, Bego Zubia Gallastegi) sobre la eliminación de presas para restaurar ríos y recuperar biodiversidad. Presentación y charla previa a la proyección a cargo de la dirección del documental.