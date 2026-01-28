Sergey Hernández y Paula Ostiz, reconocidos como los mejores deportistas de 2025 en los Galardones del Deporte

Galardón que se otorga a las personas premiadas. - GOBIERNO DE NAVARRA

El jugador de balonmano Sergey Hernández Ferrer y la ciclista Paula Ostiz Taco han sido reconocidos como el mejor deportista masculino y la mejor deportista femenina en los Galardones del Deporte que concede anualmente el Gobierno de Navarra. En el caso de Hernández Ferrer, el jurado ha valorado la consecución del título de la EHF Champions League de balonmano con el S.C. Magdeburg, además de su condición de habitual en la Selección Española Absoluta. Paula Ostiz Taco, por su parte, recibe este reconocimiento tras proclamarse campeona del mundo junior de ciclismo en ruta, lograr el subcampeonato mundial en contrarreloj individual y alzarse con los títulos de campeona de Europa junior tanto en ruta como en contrarreloj individual (CRI).

En la categoría de mejores equipos, los galardones han recaído este año en el Caja Rural - Seguros RGA, en categoría masculina, y en el Replasa Beti Onak, en la femenina. El conjunto ciclista navarro ha sido reconocido como mejor equipo ProTeam nacional de 2025, tras una temporada en la que sumó siete triunfos, 24 puestos de podio, una cuarta posición en la clasificación por equipos de la Vuelta a España y un récord histórico de 4.000 puntos UCI. Por su parte, el Replasa Beti Onak ha sido premiado tras proclamarse subcampeón de la Copa de la Reina de balonmano y alcanzar los octavos de final de la EHF European Cup, superando dos eliminatorias continentales, explican desde el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Los premios a mejor deportista revelación han distinguido este año a Martina Calvo Santamaría y a Great Osobor. En categoría femenina, Calvo ha sido reconocida por proclamarse campeona de Europa con la Selección Española Absoluta de pádel, además de alcanzar las semifinales en una prueba del circuito Premier Padel y situarse en el puesto 16 del ranking mundial. En categoría masculina, el galardón ha sido para Osobor, tras firmar una destacada temporada en la Bundesliga de baloncesto, culminada con su convocatoria con la Selección Española Absoluta, después de su etapa en la liga universitaria estadounidense.

Por último, el jurado ha concedido los premios a mejor técnica y mejor técnico a Sandra Pérez Abadiano y Javier Lerga Garayoa, respectivamente. Pérez Abadiano ha sido reconocida por su labor al frente del equipo de gimnasia rítmica 'Otra Mirada', mientras que Lerga Garayoa ha sido premiado tras proclamarse campeón de Europa sub-19 como seleccionador de la selección española femenina.

GALARDONES OTORGADOS POR VOTACIÓN POPULAR

Además de los deportistas y equipos citados, cuya elección corresponde al Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física (INDAF) tras la propuesta presentada por la comisión correspondiente, los Galardones del Deporte incluyen otros reconocimientos que se designan mediante votación popular.

Por su parte, el galardón a mejor árbitro o árbitra, juez o jueza ha sido para Ion Bustamante López, que en el último año ha arbitrado la final del Campeonato del Mundo femenino 2025, disputado en Países Bajos y Alemania, y ha participado nuevamente en el Campeonato de Europa masculino 2026.

El premio a la mejor federación deportiva ha recaído este año en la Federación Navarra de Triatlón, con el 71,7% de los votos, por la organización de eventos como el Campeonato de Europa de Triatlón de Media Distancia, Aquabike y Acuatlón, así como por su apuesta por el Programa de Tecnificación Estatal en Navarra. El galardón a mejor club deportivo ha sido para el Hiru Herri A.T., con el 57,4% de los votos, por su labor mancomunada junto a tres ayuntamientos en la difusión y promoción del deporte a través de las modalidades de atletismo, triatlón y montaña, respaldada además por destacados resultados deportivos.

El premio Valores del Deporte ha distinguido este año a Mikel Bidaurre Barandalla, con el 56,7% de los votos, por "su capacidad de superación y su actitud ejemplar", desarrollando actividad deportiva en disciplinas como los rallyes, la handbike y el buceo tras el grave accidente sufrido en una competición ciclista que cambió su vida y le llevó a utilizar silla de ruedas.

Asimismo, el premio al mejor proyecto escolar deportivo ha recaído en el IES Eunate BHI, con el 43,2% de los votos, por el desarrollo del proyecto Kirolaz Blai, una iniciativa que promueve la práctica deportiva a través de la organización de torneos de distintas modalidades durante los recreos, así como actividades de herri kirolak en horario de tarde.

Por último, el premio al mejor dirigente deportivo ha sido para Chus Rodríguez Rosano, en reconocimiento a su labor al frente de la Escuela Ribera de Fútbol. El jurado ha valorado especialmente su trabajo en la organización de iniciativas como el Torneo Internacional de fútbol sub-16 de Cabanillas, así como la puesta en marcha de campus deportivos de verano y de Navidad.

MEJOR AYUNTAMIENTO O MANCOMUNIDAD Y MEJOR PROYECTO INVESTIGADOR

La Federación Navarra de Municipios y Concejos ha elegido este año el mejor servicio deportivo municipal, distinción que ha recaído en el Ayuntamiento de Antsoain por el desarrollo de distintos proyectos en el ámbito deportivo. Entre ellos, destacan el programa de receta deportiva, los convenios con clubes deportivos, la escuela municipal multideporte, las iniciativas dirigidas a personas mayores de 60 años, la programación de actividades de ocio-recreativas para jóvenes y personas adultas, así como las actividades de natación para todas las edades.

Por su parte, el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD) ha otorgado el premio al mejor proyecto investigador deportivo al trabajo liderado por Mikel Izquierdo Redín y su equipo, titulado 'Consenso mundial sobre recomendaciones óptimas de ejercicio para mejorar la longevidad saludable en los adultos mayores'.

GALARDONES DEL DEPORTE

Los Galardones del Deporte son entregados anualmente, desde 1984, para reconocer los logros y actuaciones destacadas de personas y entidades deportivas navarras en las competiciones celebradas durante el último año y suponen la máxima distinción de la Comunidad foral en el deporte de competición. El acto de entrega de los galardones se celebrará el miércoles 26 de febrero, a las 19.00 horas en el pabellón Navarra Arena.