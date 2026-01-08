Sergio Barasoain (PSN) tomará posesión de su escaño en el Senado en sustitución de Javier Remírez

Archivo - Sergio Barasoáin. - ASIER ARISTREGU - Archivo

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El socialista Sergio Barasoain, natural de Pamplona y residente en Burlada y segundo suplente de Javier Remírez en la candidatura del PSN al Senado por Navarra en las elecciones generales de 2023, asumirá próximamente su escaño en la Cámara Alta.

Su incorporación se producirá tras la salida de Javier Remírez, que tomará posesión como vicepresidente primero del Gobierno de Navarra.

Barasoain nació en Pamplona en 1981. Es licenciado en Derecho y cursó estudios complementarios en la Escuela Práctica Jurídica. Desde 2006 ha desempeñado diferentes puestos técnicos en MAPFRE, donde en la actualidad trabaja como tramitador de siniestros de Responsabilidad Civil General.

En el ámbito político, fue concejal de Burlada entre 2011 y febrero de 2024 y actualmente es secretario de Organización del PSN en la localidad, además de presidente del Comité de Ética y Garantías del PSN.

Por su parte, Susana Castanera, primera suplente del senador Javier Remírez, ha decidido no tomar posesión del escaño para continuar centrada en su labor como alcaldesa de Allo y presidenta de la Mancomunidad de Montejurra.