El servicio invernal de la Policía Foral en Belagua cumple 18 años

Un agente de la Policía Foral ayuda a un ciudadano con su coche en Belagua. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio invernal que la Policía Foral presta en Belagua ha cumplido 18 años esta temporada, que se inició el sábado 29 de noviembre de 2025 y finaliza este sábado 18 de abril. Se han destinado patrullas los 27 fines de semana, reforzando el servicio en eventos como la carrera Bandrés Karolo y fechas como Semana Santa.

El servicio no termina los fines de semana, pues de lunes a viernes hay presencia policial también durante la campaña escolar de aprendizaje de esquí en Larra-Belagua.

Durante esta temporada la cantidad de días con climatología muy adversa ha sido "más elevada de lo habitual". En esas condiciones, la presencia de efectivos de la Policía Foral "ha sido clave para regular el tráfico, facilitar las tareas de las máquinas quitanieves, proporcionar atención a los ciudadanos y velar porque éstos circulasen en condiciones de seguridad", destacan en un comunicado desde la Policía Foral.

"Detrás de cada servicio y temporal hay agentes a pie de calle que soportan una climatología adversa, con temperaturas muy bajas y abundante precipitación en forma de nieve, prolongando el servicio cuando así lo ha requerido la situación, y realizando una labor de coordinación in situ con la gerencia de las instalaciones y el personal de carreteras", subrayan.

Tal y como recuerdan desde Policía Foral, el nacimiento de las modernas instalaciones de esquí nórdico de Larra-Belagua y el desarrollo de la comisaría de Sangüesa han ido prácticamente de la mano.

La comisaría de Sangüesa se creó el 1 de diciembre de 2005 y la Policía Foral comenzó a dar servicio en la demarcación en 2006, con efectivos que iniciaban el turno desde Pamplona. Fue una fecha especial, pues se celebraba el 'Año Javeriano'. En 2007 se incorporó a la unidad la primera dotación de personal con destino oficial en la misma y en 2008 se produjo un incremento de agentes que permitió dar servicio los 365 días del año durante las 24 horas.

La inauguración oficial de las instalaciones de esquí nórdico de Larra-Belagua tuvo lugar el 24 de enero de 2008. "La climatología de alta montaña propia del lugar y las consecuencias que esta circunstancia tiene en la vialidad invernal, unido a un aumento en la afluencia de usuarios (por la ampliación de las instalaciones deportivas), constataron la necesidad de presencia policial para garantizar la seguridad del público, y el apoyo al personal de mantenimiento de carreteras", recuerdan desde el cuerpo autonómico.

Por ello, en la temporada 2008-2009 la Policía Foral comenzó a realizar servicio en Belagua con unidades de Prevención y Atención Ciudadana de la citada comisaría y de la División de Seguridad Vial de la Comisaría de Pamplona. Posteriormente la Comisaría de Sangüesa delimitó su labor a Belagua, mientras que en la Sierra de Abodi se estableció que este tipo de servicio fuera atendido por agentes de la División de Seguridad Vial de la Comisaría de Pamplona.