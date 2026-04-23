El Servicio Navarro de Empleo atendió en 2025 a 2.500 emprendedores e impulsó la creación de 605 nuevas empresas

Archivo - Agencia integral de empleo y formación Iturrondo - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare (SNE-NL) atendió el año pasado a 2.500 personas para el asesoramiento en la puesta en marcha de empresas, un 23% más que en 2024.

El 55% de las personas atendidas a través de este servicio gratuito fueron mujeres y se contribuyó a la creación efectiva de 605 nuevas empresas en Navarra con 660 trabajos asociados.

El SNE-NL destinó 924.000 euros a este servicio, que se presta a través de la Red de Emprendimiento de Navarra (navarraemprende.com) y pretende "favorecer la creación de negocios viables y prevenir el fracaso, así como impulsar su continuidad una vez creados".

Son algunos de los datos que se desprenden la memoria de 2025 del SNE-NL, que se presentó ayer miércoles en la comisión de seguimiento del organismo.

Destaca también la formación para el empleo, en la que han participado 12.573 personas, el 58% mujeres, en 800 acciones formativas diseñadas para mejorar la especialización y el desarrollo profesional.

Además, el SNE-NL ha apostado por eliminar la brecha digital, y la participación femenina en los cursos de competencias digitales "continúa en aumento", siendo de un 66,6% en los cursos de competencias básicas y de un 80,3% en niveles intermedios.

El año 2025 "ha estado marcado por cifras de afiliación nunca antes vistas en Navarra y por un impulso sin precedentes a las políticas para colectivos con mayores dificultades de inserción".

Con un total de 314.063 personas afiliadas a la Seguridad Social y un descenso del paro registrado del 2,5%, la Comunidad foral "ha consolidado el crecimiento sostenido que se ha producido en los últimos cinco años".

Tal y como recoge la memoria, entre "los logros más destacados" del pasado ejercicio se encuentran los servicios de información y orientación, que se han prestado a más de 49.000 personas, el 54% de ellas mujeres; y el fomento del empleo, mediante el cual se han subvencionado directamente 6.209 puestos de trabajo, con especial énfasis en el empleo de jóvenes, personas con discapacidad y colectivos vulnerables.

A través de programas como la orientación se atendió a 3.306 menores de 30 años inscritos en garantía juvenil, y las Escuelas Taller formaron a 371 jóvenes en profesiones con alta demanda.

Además, el organismo subvencionó directamente la contratación de 300 personas con especiales dificultades de inserción, el 45% mujeres, incluyendo mayores de 55 años y desempleados de larga duración.

Además, se mantiene el fomento del empleo protegido, con una inversión de 18,6 millones en Centros Especiales de Empleo, que dan trabajo a 2.152 personas con discapacidad; también a través de las Empresas de Inserción, que emplearon a 413 personas en riesgo de exclusión social; y mediante el nuevo programa ISGIL, que permitió realizar itinerarios personalizados a 606 personas en situación de pobreza o exclusión.

En materia de trabajo autónomo, el SNE-NL destinó 2,96 millones de euros a las subvenciones a personas desempleadas que se dan de alta en el régimen de empleo autónomo.

El "hito más significativo" del año ha sido la firma del Plan de Empleo de Navarra 2025-2028, un documento estratégico con 272 medidas diseñado "bajo el consenso del Diálogo Social que busca responder con agilidad a las necesidades del mercado, reducir las desigualdades y fortalecer la competitividad del tejido productivo navarro con un enfoque inclusivo y sostenible".

"INNOVACIÓN Y SATISFACCIÓN CIUDADANA"

El año 2025 "ha estado marcado por la consolidación" del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación (COE), un laboratorio de ideas que ha introducido herramientas de Inteligencia Artificial para la confección de currículums y realidad virtual para el entrenamiento de habilidades sociales.

En cuanto al conocimiento y la satisfacción de la ciudadanía con los diferentes servicios y líneas de ayudas del organismo, "continúa su tendencia positiva de los últimos años", pasando del 8,06 sobre 10 de 2022 al 8,8 en 2025.

Para este 2026, el Servicio Navarro de Empleo tiene como objetivos seguir apostando por la certificación de competencias digitales básicas e intermedias; el fortalecimiento de la colaboración con el tejido empresarial; el despliegue de un plan de seguimiento de la calidad de la formación en el trabajo; la integración del uso de herramientas innovadoras en la orientación; el desarrollo de una metodología de detección de necesidades de formación; la construcción de un portal de empleo para ofrecer servicios para la ciudadanía y las empresas; y la evaluación del impacto de los programas mixtos de formación y empleo.